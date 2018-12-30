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文在寅首度視察前線部隊「五師團」　身後布幕驚現9漢字標語

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▲ 文在寅上台致詞鼓勵前線士兵時，身後投影片出現「天下無敵常勝五師團」9個中文字 。（圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

韓國總統文在寅28日前往京畿道，視查駐紮在漣川郡白馬山前線的陸軍第五步兵師新兵集訓隊，這也是他執政以來，首度檢察前線部隊的戒備情況。然而，就在文在寅上台發表鼓勵士兵的演說時，身後的投影片突然出現 「天下無敵常勝五師團」這9個中文字，中間還有一個象徵第五步兵師的「紅色鑰匙符號」，這張照片透過《韓聯社》刊出，瞬間引起了熱議。

根據《海外網》報導，這9個中文字是分別請到2位韓國前總統所寫下的，其中「天下無敵」是由李承晚所寫，「常勝五師團」則是由樸正熙所寫下。至於兩段文字間的「紅色鑰匙」標誌，除了因第五步兵師又被稱為「鑰匙部隊」外，也象徵著「北進統一之鑰」。

不過《新民晚報》卻提到，就韓國陸軍第五步兵師過去的「履歷」來看，並沒有真如李承晚所說的那麼「無敵」。在1950年6月25日，朝鮮戰爭開打時，第5步兵師剛從光州、麗水的掃蕩前線被抽調回漢城，部隊根本還沒來得及卸下砲車，就被朝鮮軍隊擊垮，一路潰退到光州，7月22日撤退至馬山的途中，又在順天被游擊隊攔截，幾乎全被殲滅。

由於朝鮮戰爭期間，第五步兵師遭受中朝軍隊多達7次的嚴重打擊，超過4萬人由於傷亡及非戰鬥因素減員，因此被人形容為「攻也攻不動，守也守不住」，甚至以「人民軍的補給師」或「中國軍後勤隊」來諷刺。

據了解，文在寅在視察完第五步兵師後，隨即前往位於281.2高地的哨所，仔細查看了在附近所挖掘出來的士兵遺物，以及韓軍的排雷設備。韓媒也分析，文在寅這次出行的目的，是為了檢查朝韓在今年9月簽署《9•19軍事協議》後的落實情況，同時也展現自己為建立永久和平機制的決心。

 ▼ 文在寅首度前往漣川郡，視察前線部隊的戒備情況。（圖／視覺中國）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：陸軍第五步兵師,五師團,文在寅,李承晚,南韓,北韓,朝鮮

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