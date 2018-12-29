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罹口腔癌化療又被女友拋棄　當環保志工找回自信心

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▲47歲周清華以自己罹口腔癌化療，又遭女友拋棄，如今樂當環保志工展現自信心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲47歲周清華以自己罹口腔癌化療，又遭女友拋棄，如今樂當環保志工展現自信心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

慈濟基金會29日在彰化靜思堂，舉辦彰化地區社區歲末祝福感恩會，罹患口腔癌環保志工周清華分享自己罹患口腔癌，不被困頓的現況打倒的感人故事，希望藉由進出醫院20多次化療、電療、補皮修整臉面的過去，去鼓勵別人，患病還是要勇敢活下去。

▲47歲周清華以自己罹口腔癌化療，又遭女友拋棄，如今樂當環保志工展現自信心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲47歲周清華（坐中）罹口腔癌，口吃又遭女友拋棄。

47歲的周清華，早年曾在台中建國市場經營賣菜生意，生活寬裕，平日菸、酒、檳榔皆不忌口，後來生意失敗，發現自己罹患口腔癌，女友也離他而去，也因為如此，從中惕悟自己的人生理念。他勇敢面對自己的無常，即使做完化療，依然挺起胸膛走出悲傷。

▲47歲周清華以自己罹口腔癌化療，又遭女友拋棄，如今樂當環保志工展現自信心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲47歲周清華早年菸酒不忌，罹口腔癌化療，如今在慈濟擔任環保志工。

周清華說，「有位朋友也罹患口腔癌，對朋友說，『我若是你，我就去死』，化療期間時常搭公車從伸港到彰化看診，臉頰露出修補的傷口，乘客一見到都會主動讓座，但每次都婉拒好意。」，現在回想起來，原來沒有自己親身經歷，是不能體會生病的痛苦與生命的可貴。

▲47歲周清華以自己罹口腔癌化療，又遭女友拋棄，如今樂當環保志工展現自信心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲47歲周清華（坐中）與家人一同出席慈濟歲末祝福感恩會。

周清華2014年接獲陽光基金會轉介慈濟志工探視清華，不捨他的困境，立即提供營養補給品和慰問金，感念在生病最苦時慈濟人的陪伴關懷，聽從姊姊的建議，只要身體能康復，就到環保站當志工，回饋社會對他的幫助。

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關鍵字：慈濟,靜思堂,口腔癌,周清華

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