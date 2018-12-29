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夜店妹喝掛！狼男搭訕「要坐車嗎」撿屍開房間　判賠42.5萬

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女性,酒醉,撿屍,性侵,男性,性功能障礙,沮喪（圖／記者周宸亘攝）

▲台南一名女子酒醉，遭到撿屍性侵。（圖／示意圖非當事人／記者周宸亘攝）

社會中心／綜合報導

台南一名女子日前深夜在一家夜店喝酒，酒醉之後被不認識的王男搭訕「撿屍」，帶到飯店後遭對方強制脫去衣褲，性侵得逞，醒來後趕緊報警。台南地方法院法官依照乘機性侵罪，判王男1年10月有期徒刑、緩刑5年保護管束，事後該男也有多次道歉，賠償女子42.5萬元。

這起事件發生在今年4月28日，當天凌晨1點半左右，女子在夜店喝醉不勝酒力，並在外頭遇到來搭訕的王男，對方詢問是否要搭車，她回答是，該男隨即攔了計程車，兩人就一起上車。在途中，女子恍惚地問該男是誰，王男回答「妳朋友的朋友請託我來帶你回家」，之後到了市區的一間飯店，王男向櫃台登記了3小時。

這期間，女子都是失去意識的睡著狀態，再醒來的時候發現自己已經在陌生的飯店房間裡了，結果被男子強壓在床上，脫去她的衣服褲子和鞋子，雖然有極力反抗，也有說出不要，但是因為酒醉無力推開對方，想要打電話也被對方一開手機，之後又再次失去意識，醒來後發現自己內褲被脫掉了，遭到性侵。


事後王男獨自離開飯店，女子醒過來後，才打電話向自己的朋友哭訴，才一同前去報警抓這名變態男，事後王男也有道歉並賠償42.5萬元，女子也表示願意原諒。台南地方法院法官判定，被告王男是趁女子無意識、無力反抗時加以性侵，因此依照乘機性侵罪，判王男1年10月有期徒刑、緩刑5年保護管束，還需提供120小時義務勞務及接受法治教育40小時。

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關鍵字：夜店,撿屍,性侵,狼男

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