男女公園野戰還大罵路人「走開」！涼亭外布簾讓他們妙逃刑罰

▲桃園男女在公園野戰，最後獲判不起訴。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

社會中心／綜合報導



桃園市一名廖姓男子日前找女子買春，為了方便，便直接到新屋的一處公園涼亭辦事，遇到路人經過還大聲訓斥對方趕人。警方到場逮人之後依公然猥褻罪將兩人送辦，但檢方認為，涼亭外有布簾遮蔽，顯示該男女並無「使人觀覽意圖」，判定不起訴，

這起事件發生在今年3月10日下午3點多，45歲的廖姓男子和一名女子談定價格之後，就拉著對方到公園的一處涼亭內發生性行為，見到有路人經過，還大喊「你走開啦」。之後有人民眾報警表示公園內有「野砲」，警方偵訊之後，依公然猥褻罪嫌將2人送辦。

附近的居民表示，這個皆有常常會有街友在此住宿休息，所以會有很多雜物或是棉被等等，當時兩人在公園辦事的時候，涼亭四周還搭有布簾，很可能也是街友搭設的。因此兩人供稱，他們野戰的時候，已經刻意挑了有遮蔽的地方「沒有要給大家看的意思」，甚至也有訓斥讓路人離開。

檢方判定，該涼亭除了有布簾，附近還有樹林、竹林等遮蔽物，很難認定這對男女有主觀上故意要讓人觀覽的意圖，與公然猥褻罪的構成要件不符，予以2人不起訴。也就是說，涼亭的布簾意外的救了這對野砲男女。

過去也有多起涉嫌公然猥褻的案例，但因為當事人原先就不是要讓人觀看，且也有找遮蔽物，也因「無讓人觀覽的意圖」不起訴。另外，該女為了要脫罪，反過來指控廖男性侵，但是經檢方調查後，並未有性侵罪行，因此這個部分已偵結不起訴。