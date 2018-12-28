最關心基層的署長　陳家欽2度造訪永康分局與基層座談

▲警政署長陳家欽12月28日特別南下至台南市永康分局，與偵查隊員警座談，欲深入了解基層刑警的想法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警政署長陳家欽12月28日特別南下至台南市永康分局，與偵查隊員警座談，關心刑事工作情形並聽取意見，這也是陳署長繼今年5月6日至復興派出所後，再度造訪永康分局與員警親自對談。

除永康分局以外，第五、善化分局偵查隊也由隊長率代表參加。陳署長對於如何解決刑事人才荒最為重視，針對會中員警提出許多意見，諸如合理的績效核分、健康的獎勵制度及如何強化犯罪偵查工作等建議，均逐一傾聽、回答，並請幕僚記錄。與會員警於2個小時的會議中暢所欲言，充分感受到署長重視員警心聲，會後開心地與署長合影留念。

永康偵查隊長郭乃榮簡報表示以勤業務最繁重的永康分局為例，偵查隊編制員額35名，目前仍缺偵查佐2名，幸好台南市警局長黃宗仁到任後，極力補足行政警察警力，因此暫時調派有意從事刑事工作的制服員警支援，但要留住人才，得靠合理的績效評核及健康的獎勵制度來激勵士氣，且永康區發展快速，人口數逐年成長，治安、交通將日益繁複，希望能爭取擴編編制員額以因應，避免同工不同酬。

▲善化分局偵查隊長柯景祥代表贈送陳家欽署長一份紀念小瓶子，裡面裝有台南市6條河的沙，這6條河剛好串起16個分局，象徵台南市警團結堅定的意志。

陳家欽署長表示他已分別前往6個縣市的派出所與員警意見交流，再來會陸續擇幾個單位與刑事警察人員座談，他請局長、分局長不必全程參加，就是希望聽取員警同仁真實的想法與重視的事，對於同仁期盼能提升誘因，吸引更多員警願意從事刑事工作的意見，都會記錄起來，即時有執行上的困難，也會向同仁說明，透過溝通才能相互了解，實際解決問題。最後也表示，台南市員警對於當前重點工作，無論是安居緝毒、攔阻詐騙、檢肅非法槍彈及查賄制暴均有優異成果，非常感謝大家的辛勞與努力。

據了解，這次座談會讓員警非常開心署長對刑警的重視，善化分局偵查隊長柯景祥代表贈送署長一份紀念小瓶子，裡面裝有台南市6條河的沙，這6條河剛好串起16個分局，象徵台南市警團結堅定的意志。希望署長派任台南市的幹部，能夠認同台南這個地方，像阿仁局長黃宗仁一樣，真心帶領員警共同守護這個地方。

陳家欽署長感性地表示會放在辦公室隨時提醒自己。