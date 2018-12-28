28歲了只會讀書！他霸氣辭職把「無聊工作變有趣」　開始斜槓人生

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「想把無聊的工作變得有趣！」在社群上做人物專訪、擅長用畫面說故事的影像企劃團隊《一件襯衫》，這次找到《生鮮時書》的創辦人劉俊佑。他分享了自己工作的心路歷程，「想要的工作，想要的生活，靠自己創造出來。」

劉俊佑說，工作是「讀書」，讀書是一件很無聊的事，國立大學畢業，最擅長讀書了，一路跟著升學主義成長，讀書，考試，上學，畢業，就業，最擅長讀書，再無聊的書，我都讀。

▲28歲的劉俊佑開始他的斜槓人生。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供，下同。）

因為大學念的是傳播系，劉俊佑提到，實習時發現，想要的工作，「系上都沒有教」。因此，他那時候開始寫blog，分析國內外案例，而在廣告生涯後期，做了很多廣告案例跟理論後，也看了很多創業或是知識服務產業的方法論，也很好奇如果自己出來開一間公司會開成什麼樣子，當這個想法累積到某種程度，就有創業的念頭。

「想到自己要把讀書變成事業」！劉俊佑提到，28 歲時，我開始用心做一件「看起來無聊」的事，在當了幾年上班族後，我決定辭職創業，因為「想要的工作，想要的生活，必須靠自己創造出來。」

劉俊佑找了從前工作中的夥伴，有人寫程式，有人會業務，透過網路，把大家集合起來，希望將沈重難嚼的知識，用有趣的方法，讓更多人學習到新世代的新知識。

除此之外，劉俊佑還說到，大部分的工作都很無聊，但只要認真做，你的工作可以很不無聊；而人生不一定是一成不變，而是我們用自己的方式，創造自己職業。