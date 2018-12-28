陸第500億個快遞誕生　「演算法+機器人」取代70%人力

▲快遞堆成比人還高的小山。（圖／人民日報）

大陸中心／綜合報導

一件「陝西→北京」的快遞成為2018年的第500億快件，刷新了快遞業務量史上新紀錄。中國大陸快遞業務量自2014年開始穩居世界第一，超過美、日、歐發達經濟體總和。目前，大型自動化分揀中心已建成232個，「智慧演算法+自動化流水線+分揀機器人」可以節省70%的人工，實現了倉儲、分撥的智慧化，極大提升了效率。

大陸國家郵政局郵政業安全監管資訊系統即時監測，2018快遞年業務量於28日上午突破500億件。國家郵政局新聞發言人、市場監管司司長馮力虎在28日的新聞發佈會上指出，「十三五（2016年起）」以來，快遞業以每年100億件的增幅快速發展，行業7家企業陸續上市，形成1家年收入超千億、4至5家年收入超500億元（人民幣，下同）的企業集群，「自2014年開始，我國快遞業務量連續5年穩居世界第一，超過美、日、歐等發達經濟體總和，成為世界郵政業的動力源和穩定器。」

▲今年11月11日至16日雙十一期間，全國郵政、快遞企業共處理郵件18.82億件。（圖／CFP）

《人民日報》指出，如今，快遞年支撐網路零售額已近6.9萬億元（人民幣，下同），占社會消費品零售額比重超過19%，成為新經濟的代表和經濟發展新動能的重要力量。此外，快遞服務製造業形成318個重點項目，年產生快遞業務量約8.36億件，帶動製造業總產值約2172.94億元，年支撐跨境電子商務貿易額超過3500億元。

快遞服務深入鄉間地頭，農村地區年收投快件量達120億件，帶動農產品進城和工業品下鄉超過7000億元，有效助力精準脫貧和鄉村振興。目前，快遞業已經擁有3家航空貨運公司，行業自有全貨機達113架，「高鐵+快遞」的新模式也在不斷推進。

▲雙11快遞備戰忙，除了快遞員還有機器人。（圖／中新社）

面對如此龐大的快遞量，科技變革對高效派件來說顯得非常重要。目前，大陸全國範圍內已建設7.1萬個快遞末端公共服務站點，投入運營27.2萬組智慧快件箱，末端平台化、集約化發展成為趨勢。

大數據資料、雲計算、機器人等現代資訊技術和裝備加快應用，庫存前置、智慧分倉、科學配載、線路優化等大力推進。大型自動化分揀中心已建成232個，「智慧演算法+自動化流水線+分揀機器人」可以節省70%的人工，實現了倉儲、分撥的智慧化，極大地提升了效率。

龐大的快遞量會造成嚴重的環境污染，對此當局致力於採用綠色包裝。快遞企業相繼推行膠帶「瘦身計畫」，將膠帶的寬度縮減25%以上，預計每年至少能減少膠帶用量上億公尺。據初步統計，主要品牌快遞企業通過採取減少過度包裝、重複利用紙箱等措施，每年至少可節約快遞封裝用品55億個，電子運單普及率提升至92%，每年至少可節約傳統紙質運單314億張。

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