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社會 社會焦點 保障人權

以貨換貨調包！員工走私68億海洛因　倉儲老闆只被罰6萬理由很瞎

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圖文／鏡週刊

關務署遭爆料對物流業者走私槍毒或動物等違禁品，竟縱放不罰或撤銷罰單，讓民眾質疑把關失能。2013年11月，華儲翁姓離職員工夥同朱姓、吳姓在職員工，以「貨換貨」調包方式，走私堪稱空運史上最大，市值68億元、重達229公斤的海洛英磚，所幸刑事局即時查獲，首謀被判刑17年。

不過，面對如此重大的毒品案，關務署卻僅在去年以「擅行移動貨物」的奇怪理由，輕罰華儲6萬元，如此輕輕放下的行徑令人匪夷所思。

華儲員工與私梟勾結，走私史上最大量、市值達68億元的海洛英，關務署僅輕罰6萬元了事。（中央社）

除了槍榴彈發射器和海洛英，華儲數年間還陸續發生過3次走私市值超過7億元以上、重量逾噸的K他命案，以及走私上百公斤的日本松阪牛肉，但關務署都拖過裁罰時效沒開罰，讓人質疑有「特殊待遇」。

關務署身為主管機關，理應對槍、毒和可疑動植物產品嚴加察查，但近5年來的走私槍、毒案卻層出不窮，漏洞百出；甚至對走私毒品案「抓了不罰」「罰了又私下撤銷」。諸多案例顯示邊境執法失能，政府理應正視這個問題，否則私梟和非法走私集團將更加有恃無恐，嚴重威脅國安。

　

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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關鍵字：鏡週刊,關務署,物流,海洛因,華儲,走私

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