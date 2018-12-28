8千張春聯被搶光！高嘉瑜嚇壞　加碼再送「收藏用」電子檔

▲高嘉瑜春聯超夯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

被封為「港湖吸票機」的民進黨台北市議員高嘉瑜高票連任，人氣水漲船高，日前公布「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」的春聯再讓網友暴動，短短3小時就送出8000份，讓高嘉瑜坦言同仁都嚇到吃手手，並說目前已經沒辦法再追加提供寄送，但仍開放部分自取，她也會在服務處發送，另外上傳電子檔，讓想要收藏的民眾下載。

高嘉瑜日前在臉書上傳4張照片，身穿黃色七分袖V領、綁著招牌公主頭，對鏡頭嘟嘴微笑，除了學台北市長柯文哲的招牌「抓頭」姿勢外，更有選前在台北市長落選人姚文智造勢晚會備受討論的「眼球運動」，當時還詢問網友喜歡哪張照片放春聯，最後則選定「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」。

超萌春聯樣品照一曝光馬上引來網友瘋搶，高嘉瑜表示，往年外縣市春聯大概準備6、700份，今年3小時內就有8000份要寄送，讓辦公室同仁嚇壞，希望外縣市的朋友見諒，現在已經沒辦法再追加提供寄送，春聯印好公告後可以在她的服務處或里長辦公室索取，自己也會親自發送，但數量有限，發完為止。

不過，高嘉瑜仍貼心上傳春聯電子檔，提供給想收藏的民眾，不少網友則喊，「我想去你的服務處拿100張」、「太夯啦♥」、「真香，啊不是 XDDDD」。