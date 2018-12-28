蘇貞昌回任閣揆　黃偉哲：舉雙手贊成！

▲針對民進黨高層有意請蘇貞昌回任閣揆，台南市長黃偉哲表示他舉雙手贊成。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對民進黨高層有意請蘇貞昌回任閣揆，台南市長黃偉哲12月28日上午在市府表示他舉雙手贊成，黃偉哲認為蘇貞昌院長在陳水扁總統執政時期，在提升行政效率上受到高度肯定，今年在新北市長選舉一役，他展現的過人體力與毅力，也讓人感到敬佩。

黃偉哲市長也指出雖然目前都只是傳言，但這也象徵蘇貞昌與蔡英文不和的謠言，並非事實。蘇貞昌也曾說賴清德是行政院長的唯一人選，象徵兩人其實有高度默契。如果蘇院長願意為黨而戰，擔任閣揆，黃偉哲市長表示：「舉雙手贊成」。

對於媒體提問韓國瑜有意在高雄興建「高屏國際機場」，黃偉哲表示台南機場也離高雄很近，歡迎加強合作。但以目前屏東的兩個機場（屏東機場、恆春航空站）利用率不高，如果要在南台灣蓋第五座機場，在實用性與可行性評估上，恐怕難以過關。

黃偉哲市長建議可活化現有的機場，例如台南機場靠近北高雄，屏東機場位於北屏東，小港機場又位於南高雄，如果3個縣市可以根據地理區位綜合規劃、加強合作，對於吸引國際旅客，振興南部觀光，應該會有相當大的幫助。黃偉哲市長也強調，如果要新建機場恐怕效益不大，例如桃園機場僅僅新建航廈與跑道，就可能要花上千億，如果韓市長要新建高屏機場，恐怕需要再三評估。