2019年元旦連續假期　歸仁警強化交管順暢平安歸

▲元旦連續假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年開國紀念日連續假期，自12月29日至2019年1月1日共計4天，為使民眾能歡渡假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。

歸仁分局轄內有國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線、台39線及市道182線等交通要道，另有高鐵台南站、台鐵保安、仁德、中洲、長榮大學、沙崙等車站，交通網絡繁雜。又有台南都會公園博物館園區、十鼓文化園區、龍崎牛埔農塘等觀光景點，歸仁分局依熱時熱區規劃交通疏導勤務。

另針對仁德交流道平面道路及台86線往關廟交流道遇有交通壅塞時建議民眾提早改道，以免塞於車陣中，影響出遊興緻，替代道路如下：仁德交流道北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道；仁德交流道南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

台86線往關廟交流道：下大潭交流道沿中正南路右轉凱旋路左轉台86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道；下歸仁交流道沿台86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。

歸仁分局長梁仁輝表示道路交通安全端賴用路人尊重路權及遵守規則、防禦駕駛及減速慢行，用路人請注意警廣及道路上CMS（行車資訊看板）訊息，替代道路沿線並有指引牌面引導，並請遵從號誌及現場指揮人員指示，確保行車順暢、平安到達目的地。