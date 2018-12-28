「一心向佛？」水果賊深夜攜帶兇器　邊偷蜜棗邊聽佛經

▲台南市警白河分局偵查隊在左鎮區光和里附近，當場查獲45歲林姓「水果賊」，攜帶凶器偷竊蜜棗，發現林嫌邊偷竊邊聽平板電腦播佛經。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局偵查隊員，12月27日上午7時許，警循線跟監在左鎮區光和里附近當場查獲一名45歲林姓「水果賊」，林嫌係名慣竊，攜帶凶器偷竊蜜棗，犯案時卻邊聽佛經，令人匪夷所思，他坦承另涉火龍果竊盜案2件，全案依加重竊盜罪嫌移送法辦。

警方說林嫌有毒品、多起竊盜等刑案資料，因在白河分局轄內涉嫌多起火龍果竊案，白河分局即加強查緝，27日清晨5時許循線跟監，發現林嫌獨自1人駕駛小貨車，深夜攜帶凶器侵入左鎮區光和里果園內，偷竊蜜棗共80台斤，林嫌作案模式都是先將貨車開至果園附近幾百公尺處後，再騎放車上的腳踏車去果園內偷水果，偷的水果先放果園旁，再騎腳踏車返回開小貨車，將偷來的水果放於小貨車上，得手後駕車離開果園。

白河分局員警27日上午7時許，在左鎮區光和里逮捕林嫌時，當下發現其車內有一台平板電腦一直播放佛經，其一邊偷竊一邊聽佛經實在怪異，並在其小貨車上查獲贓物蜜棗80台斤及水果剪刀、手電筒、掃刀各1支等證物，乃依法將林嫌帶案調查，其並坦承另涉本轄火龍果竊盜案2件。

白河分局提醒民眾，深夜在果園附近如遇有陌生車輛來訪，要提高警覺，可與當地警察機關連絡或直接撥打110報警，別讓竊賊再有機可趁。