上傳整隻狗水煮影片！南充城管笑稱「人工養殖肉」被停職

▲南充城管上傳吃狗肉影片，被停職處分。（圖／翻攝自新京報，下同）

大陸中心／綜合報導

四川一名范姓男子在微信發佈「吃狗肉」影片，只見鍋中有一整隻被拔去毛皮的狗，正在水中被烹煮。對話被截圖上傳後，引起軒然大波，范姓男子更被曝光身分為南充市南部縣城管局城管，並被停職調查。

根據「成都商報」報導，范男近日在微信群裡發了一段10秒的小影片，內容中可見一隻已過世並脫毛的小狗，被放在一口裝有水的鍋裡，明顯可看出狗狗的形狀，影片中的人說道 「我先給牠洗個熱水澡，把解凍了」。

群組裡有人看不下去勸說，「要吃也變成肉塊吧，這個看起也太殘忍了」、「完全下不起手」，而拍攝影片的男子還回覆說，「買的肉狗人工養殖的」，並附上一個笑臉表情符號。

聊天紀錄和影片被截圖上傳網路，更有網友表示，影片是南部縣城管部門的人所發佈，「身為公務人員，故意拍視頻挑釁愛心人士，突破道德底線，這種做法既助長了狗肉黑產，又傷害了愛護動物的善良民眾的感情。」

「動保立法委網巡組」微博於21日凌晨發文後，引起更多網友關注。南部縣城管局官方微博於當天下午5點15分發文，經調查後確認該男子為值法大隊的范某，由本人從其他群組中轉發，對此造成社會不良影響，為進一步加強隊伍教育管理，經縣城管執法大隊研究決定，給予范某停職調查處理。

停職消息發佈後，也引起大陸網友討論，一派大讚反應迅速，「勇於承認事實，並第一時間對此展開了調查和處理，這體現出南部城管尊重事實，認真聽取市民心聲和訴求，這種親民的作風值得當地市民和網友們點贊」；另一派則認為過當「作為政府部門，法無授權不可為，請問該城管員觸犯了哪條法規、紀律？如何虐狗？」

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