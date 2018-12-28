犯錯下屬「只能吃麵包配水」…美軍明年廢除過時懲戒措施

▲美國海軍將廢除「麵包與水」的懲處。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國海軍有一項實施多年的規定，指揮官能夠將犯錯的下屬關進艦上禁閉室，懲戒期間只能吃麵包和喝水，最長可達3天，不過這項規定將在明（2019）年1月1日廢除。退役的海軍上尉斯科特泰特（Scott Tait）說，「這處罰不合時宜也很愚蠢，我不敢相信它居然還存在。」

據Quartz報導，這項懲戒措施聽起來像是老式海盜電影裡才會出現的，不過它確實還存在在美軍；2017年，太平洋上就有一艘驅逐艦曾被稱作「麵包與水」，原因是艦長總喜歡搬出這項規定來懲罰士兵，哪怕是下屬錯過一次宵禁或是因為未成年飲酒，都要被處以這項罰則。

報導提到，英國海軍1891年就宣布廢除麵包和水的懲罰，退休的英國軍隊指揮官約翰斯蒂德（John Steed）說，「剝奪官兵們的糧食溫飽，無法有效管理和訓練專業海軍。我知道這可能聽起來很無聊，不過既然希望這些年輕男女為自己的國家而戰，他們就必須受到該有的尊重，如同捆綁士兵在桅杆上處以鞭打的日子早已過去。」

▼只能吃麵包配水的懲罰即將走入歷史。（示意圖／達志影像／美聯社）

不過，美國海軍前指揮官凱文艾爾（Kevin Eyer）上尉說，「我還是很喜歡這項懲處，因為它並沒有那麼糟糕，有時候拿它當作輕微違紀行為的處罰也是挺好用的，雖然聽起來很像中世紀才會做的事，不過有時你只是想『嚇唬』一下新兵而已。」

「麵包與水」廢止的話題引起網友熱議，有士兵在網上表示，曾經受過這項懲罰，當懲處時間一過，第一餐飲食真的是永生難忘，「即使是簡單的牛肉麵，也會比以後吃過的任何牛排或蟹腿都要美味。」部分官兵坦言會懷念這個傳統且高效的「權宜之計」。