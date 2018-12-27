遠離iPad！托兒所野放2～5歲孩到森林　自己劈柴、覓食活下去

▲孩子們在森林中呼吸新鮮空氣。（圖／翻攝自臉書／The Woodshed Forest School Nursery）



國際中心／綜合報導

英國倫敦南部有間特殊的托兒所，學童年齡位在2到5歲間。不同於現今很多兒童把玩iPhone、iPad等3C產品，這間學校則鼓勵孩子們來到65英畝的森林中學習，無論天氣如何，他們都得「自力更生」，必須親自劈柴、生火等，還要在樹林裡覓食，挑戰十足。

《每日郵報》報導，這間托兒所名為「柴房森林學校」（Woodshed Forest School Nursery），創立目標旨在鼓勵孩子們提問並欣賞大自然。學員們必須在樹林中完成許多任務，他們被教導使用弓鋸、鉤刀等工具來製作小屋，還要自行覓食，特別的是，這裡沒有傳統的學校建築，而是用數個大帳篷來代替。

校方創辦人傑克（Jack Scrivens）表示，他從小在倫敦的一個貧民區長大，在廢棄的建築物與危險場所中玩耍，他與好友製造小洞穴，有時點燃火燭，「我們曾削減木頭，當成時尚的玩具。」

副校長克里斯托弗（Christopher Boyles）則說明，學校會教導孩子社交技巧、自我意識、同理心等，他們必須評估在森林中的風險，學習照顧彼此。他補充，孩童使用工具的資格跟年齡無關，會依據他們的反應來判斷，像是2歲的小孩能點火，但4歲的可能不知道如何操作。

克里斯托弗觀察到，現代人失去太多與大自然的聯繫，孩子們使用iPad與電腦，過著節奏太快的生活，「森林裡的生活有點困難，你不能按下按鈕就煮沸水，在獲得熱水前，你要先收集木材並生火，這能讓你有成就感。」