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逼19個月大女嬰「每天吃純素」罹患佝僂病　父母：她很挑嘴

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▲▼燕麥,素食。（圖／取自Pixabay） 

▲年幼的女嬰經常吃燕麥，最後營養不良送醫。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

根據市場研究機構歐睿國際資料顯示，隨著臉書社團興盛，以及飲食習慣的改變，澳洲有越來越多的素食主義者出現，家長們紛紛發文詢問該怎麼讓孩子吃素。一對夫婦則採用極端的飲食習慣，被控嚴重傷害他人身體，他們19個月大的女兒營養不良，虛弱到無法講話，今年3月住院。

《每日郵報》報導，這名32歲的母親向醫院的營養師表示，他們一家人都遵循純素飲食，女兒早上通常會喝米漿配上半個香蕉，午餐則是果醬或花生醬吐司，晚餐會吃米飯或馬鈴薯。她還補充，女兒很挑嘴，有時只吃燕麥。

醫院工作人員起初都尊重這對父母，希望讓孩子維持純素飲食，但當聽到母親禁止豆類時，開始感到非常憂心。母親認為，大豆充滿「荷爾蒙」，所以不提供給小孩。

僅19個月大的女嬰嚴重營養不良，導致罹患佝僂病，她現在被帶離父母身邊，與2名哥哥住在寄養中心，經由治療，她已在短短6個月內增加6公斤，學習爬行與站立。這對爸媽則承認沒有好好照顧孩子，造成嚴重傷害，因為終於有悔意所以罪名被撤消，將在1月16日回到法院。

搜尋澳洲的臉書社團，也可看見許多家長分享純素心得；其中一個社團簡介處寫道，「這是一個素食主義團隊，不要詢問、發文或討論有關動物產品的問題，這包括所有的肉類、動物奶、乳製品、雞蛋與蜂蜜。」

一名來自墨爾本的母親寫道，她想把孩子喝的配方奶粉換成豆漿；很多網友都讚許這樣的做法，還鼓勵無視醫師的建議。然而，醫生巴頓（Tony Bartone）警告，讓孩子採取嚴格的純素飲食，等同於讓他們暴露在缺鐵、缺鈣的風險中，進而影響發育，「兒童缺乏營養的後果是災難性的。」

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關鍵字：素食,親子,紐澳要聞

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