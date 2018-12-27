警專184人罹流感全面消毒　疾管署建議採預防性隔離

▲警察專科學校校內學生184人罹患流感，校方罕見防隔離假。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警察專科學校爆發184名學生罹患流感，校方經疾病管制署和文山健康中心建議下，為爆發更大規模的群體感染，警專27日緊急宣布停止操練，讓所有在校生返家自主隔離兩天。警專表示：因學生住宿特性，怕疫情快速蔓延才採取隔離措施，這也是睽違10多年繼SARS疫情後，首度實施隔離假措施。



警察專科學校受訪表示，因本期招收新生加上2年級舊生，總學人數4613人平日團體住校教育訓練，加上近日氣溫驟降、早晚温差大，學校又鄰近山區潮溼，自12月17日起，學生陸續因感冒、流感至醫務室、鄰近醫院就醫人數逐漸增加，統計至本週總共有184名學生感染流感、其中以新生人數較多。

警專校方經詢疾管署及文山健康中心表示，專家研判學生操課住校團體生活，易使流感快速傳染蔓延，校方為徹底掌控疫情，建議學校採取預防性隔離措施。並利用實施隔離假期間，動員學校隊職官在校內展開全面性消毒。這也是繼今年9月國防醫學院爆發流感疫情導致停課後，第二起軍警專校爆發流感疫情停課的特殊案例。

校方指出：適逢108年元旦4天連續假期，加上防疫專家的建議，警專參照「因應新型流感高級中等以下學校、幼稚園、補習班及托育機構學校開學後防治及停課建議」，昨天召開校安會議決議於12月27日、28日全校停課，學生返家實施6天預防性隔離。希望能借此降低再度爆發群聚感染的可能性。