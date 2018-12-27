獨／警專4千多生爽休6天　上百人染A型流感罕見放隔離假

記者張君豪／台北報導

聖誕夜台北市警察專科學校報發流感疫情！位於北市文山區的警察專科學校24日本周一發現校內有多名學生感染流性感冒，警專校方唯恐疫情擴大，從27日起宣布全校一、二年級學生停止訓練，全校該屆4千多名學生即刻返家修養觀察，避免流感疫情再度擴大！這起流感感染意外，也讓這批警專生意外賺到6天跨年連假。

▲警察專科學校校內學生多人罹患流感，校方罕見防隔離假。（圖／記者張君豪翻攝）

對於警察專科學校爆發流感疫情，校方知情人士透露，從24日聖誕夜當天，學校率續有學生罹患流感請假返家，甚至有學生發燒身體不舒服在學校隊職官陪同下送醫治療。因校方顧慮警專生訓練整天24小時的群體生活，包含吃飯、訓練操課、睡覺都身處同一空間，校方為了避免這波流感疫情擴散，才會採取預防性的隔離停課措施。

警專知情人士透露，從上周起警專新入學學生陸續有人得到A型流感，但到本周人數開始暴增，經校方統計一年級最嚴重班級一班48人有26人罹患流感，統計全校學生有超過百人得到A型流感，經校方緊急召開「校安會議」和通報疾管局後，疾管局認為若不採取隔離消毒措施，將會有群體感染爆發嚴重疫情的可能性。警專決定從27日起連放兩天隔離假並動員全校隊職官進行環境消毒，避免流感疫情再度擴大！

▲警察專科學校校內學生多人罹患流感，校方罕見防隔離假。（圖／記者張君豪翻攝）

校方還發簡訊給學生家長說明：「為保障學校同學健康、防止A型流感傳染，本校將採取預防性隔離，從27日28日起停課兩天」、「請貴子弟於隔離假期間，多注意身體健康自主管理、維持良好身活作習」；這也是警察專科學校10多年來繼SARS疫情後首度放隔離假。