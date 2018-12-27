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為友擔保慘淪「悲情車手」　妙齡女：不法所得只夠付利息錢

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▲台南市警永康分局永信派出所所長李志賢等人，在北區成功路查獲詐欺車手19歲朱姓女子，並查扣提款卡、明細等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局永信派出所所長李志賢等人，在北區成功路查獲詐欺車手19歲朱姓女子，並查扣提款卡、明細等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局永信派出所所長李志賢等人，12月26日下午2時45分，在台南市北區成功路查獲詐欺車手19歲朱姓女子，並查扣提款卡、明細等證物，朱女供稱當初為好友借貸擔保無力償還，遭債主利用當車手，而提領所得卻只能當作償還利息，堪稱為「悲情車手」。

永康分局偵查隊於12月24日接獲通報，疑似有車手正於轄內ATM提領民眾遭受詐騙所匯贓款，立即由偵查隊、復興與永信派出所組成專案小組，調閱、過濾相關影像後，掌握朱姓女子涉有重嫌，經連日埋伏，終於由永信派出所員警率先發現朱女正在北區銀行ATM提領，警方經盤查後將朱女帶返調查偵訊。

▲台南市警永康分局永信派出所所長李志賢等人，在北區成功路查獲詐欺車手19歲朱姓女子，並查扣提款卡、明細等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲朱女供稱為好友借貸擔保無力償還，遭債主利用當車手，堪稱為「悲情車手」。

經初步調查，朱女朋友在網路向不明公司小額借款，找朱女做擔保，朋友跑路後，債主找上門，朱女因無力償債，竟鋌而走險遭債主利用做車手工作，但犯罪所得卻只能還利息，如同「賣身契約」。經查目前12月份永康區遭車手提領12次，均為朱女近日所為，全案依刑法詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方說台南市警方自實施斬手行動以來，轄區提領車手幾乎無一倖免，紛紛繩之以法，而當車手不僅依詐欺罪送辦，還涉及洗錢防制法與組織犯罪等，除面臨判刑，還須對被害人負連帶損害賠償責任，刑責越來越重，在此呼籲年輕人勿心存僥倖，成為詐騙集團的幫兇。

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關鍵字：債務擔保,悲情,車手,警惕

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