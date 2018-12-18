擔任車手分得1萬6千元涉詐欺　換來6年牢獄之災　

▲邱姓男子擔任詐騙集團車手，事後分得1萬6000元，遭法院重刑6年有期徒刑。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

台中市邱姓男子，今年5月間加入綽號「小空」詐騙集團擔任車手，先後向郭姓女子等4人佯稱電話費未繳等名義，詐騙393萬元，事後只分到1萬6000元，屏東地方法官依詐欺罪判處有期徒刑6年，1萬6000元宣告沒收。被害人還可以提出民事求償官司，勢必讓他懊悔不已。

法官判決指出，近年來詐欺案件頻傳，且趨於集團化、組織化，甚至結合網路、電信、通訊科技，每每造成廣大民眾受騙，此與傳統犯罪型態有別，若僅論以刑法第339 條詐欺罪責，實無法充分評價行為人惡性，立法者乃參酌外國立法例，針對特殊型態之詐欺犯罪，考量此等行為之惡性、對於社會影響及刑法各罪衡平，增訂犯「犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科100 萬元以下罰金。

法官認為，邱姓男子雖未自始至終參與各階段犯行，僅擔任車手出面向被害人取款，但邱依「小空」指示前往取款，並在被害人住處以電話與「小空」以外該詐騙集團某成員聯繫，取得贓款後，再依「小空」以外其他詐騙集團成員指示，將贓款攜往台南市等地點交付予該集團其他成員等，此種分工模式應足認訓人詐騙集團成員包含被告在內，確有3 人以上，已該當上述「三人以上共同犯之」的構成要件，判處重刑。

判決書說，今年5月11日，先由詐騙成員撥打室內電話給郭姓婦人佯稱其電話費用未繳，騙取帳號後，再以其帳號涉及不法，要凍結帳號，將帳號內存款全部提領出來，屆時會派檢察官前往收取，騙得60萬元。隨後再以類似手法，詐騙陳姓、洪姓、黃姓等3名婦人333萬元，被屏東縣警方查獲送辦。