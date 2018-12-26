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詐欺車手求「上籤」隨身攜帶　貴人沒尋見反遇到他

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▲▼詐欺車手提款時在身上攜帶求來的詩籤。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲詐欺車手提款時在身上攜帶求來的詩籤。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐徳／新北報導

「若得貴人多得利，和合自有兩分明！」新北市海山分局26日在板橋文化發現一名翁姓車手行跡詭異，鎖定其行蹤後，逮捕到另名車手頭齊姓男子，並當場查看存摺、提款卡、現金、提領單據證物，還在翁嫌身上發現一張「楊管醉玉仝坐馬」的籤詩，內容寫道想問的事只要有貴人相助，就會有好結果，讓員警哭笑不得。

海山偵查隊員警26日8時許執行詐騙熱點守望任務時，發現翁姓詐欺提領車手（37歲）的行蹤，發現他在文化路二段上提領款項後，將存款放進去黃色信封袋內，又前往雙十路三段巷內的樓梯口將信封袋丟包轉手，警方發現車手頭齊姓男子後續前往要拿取信封袋，並前往江翠捷運站旁的ATM使用提款機時，員警見狀同步逮捕2名嫌犯。

警方當場查扣存摺3本、提款卡5張、行動電話1支、提領所得現金5千元、提領單據14張等證物，並在翁嫌身上發現一張「楊管醉玉仝坐馬」的籤詩，該籤屬於上籤，全案依違反詐欺罪嫌移送新北檢偵辦，並建請檢察官聲請羈押，擴大追查詐欺集團共犯。

籤詩內文寫道「君問中間此言因，看看祿馬拱前程，若得貴人多得利，和合自有兩分明。」根據籤詩的語譯，是指想問的事情需要有貴人相助，只要有貴人相助，會有好結果。籤詩中「祿馬」拱前程，也有可能是指貴人與馬字有關，亦有解為農曆五月之意，若不作貴人解時，可參考事成之時為五月。祿馬是古代狀元所騎的馬，意指得到功名祿位，所以若問考試則有高中之意。若猶豫找工作或考公職，則可朝公職發展。

海山分局表示，為強化詐欺ATM提領熱點規劃防制勤務，統合運用制服與便衣警力，已規劃在車站、捷運站等交通處所周邊銀行、便利商店等提領熱區進行守望、盤查等攻勢勤務，進而由偵查隊便衣員警在超商內發現可疑，即進行跟監查緝，而順利偵破本案，希能透過詐欺熱點規劃防制勤務，能有效保障民眾財產安全，並降低本轄ATM熱點提領次數。

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關鍵字：詐欺,詩籤,海山,車手

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