「眼球亂飄」害了自己人　警巡邏以為車手卻意外抓「毒手」　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局新興分局中山所員警在自立二路一間超商ATM巡邏的時後，發現一名男子在超商內形跡可疑、眼神閃爍，並且有另一名在外接應的男子，還戴著口罩在車上等待，員警直覺渠可能是詐騙集團成員，上前盤查，沒想到在查證之下他們雖然不是詐欺車手，但卻在身上意外發現毒品安非他命1包及一粒眠50顆等證物。

▲警察當場從男子身上盤查出搜出毒品。（圖／記者吳奕靖翻攝）

巡邏警網在21日凌晨00時30分許於巡簽轄內自立二路某超商ATM巡邏處所時，發現一名32歲的翁姓男子形跡可疑，眼神閃爍，見警方靠近立即轉身離開，在超商外並有另一名戴著口罩30歲的吳姓男子在車上等待，警方直覺二人疑是詐騙集團成員，於是上前盤查。

▲警察發現超商外頭有一戴口罩接應男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在盤查的過程當中，翁姓男子異常緊張、不斷藉故要離開現場，在警方持續的追問之下，翁嫌才向警方表示，他並非詐欺車手，他前往超商是為了要購買遊戲點數卡，但因為身上背包內藏有毒品，擔心遭警方查獲才會如此緊張，最後遭警方查出他藏在背包內的毒品安非他命1包（含袋毛重2.99公克）及一粒眠50顆等證物，目前全案依違反毒品危害防制條例，將二名嫌犯移送偵辦，並持續追查其毒品來源。

▲男子在超商內形跡可疑遭盤查出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）