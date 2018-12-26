天津出口「73頓豬飼料」檢出非洲豬瘟病毒　原料來自當地加工廠

▲出入境檢驗檢疫局發現旅客私帶野豬產品入境，立即採樣檢驗是否帶有非洲豬瘟病毒。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸海關總署公告，天津恩彼蛋白質有限公司生產的2批豬血球蛋白粉檢，21日被檢測出含有非洲豬瘟病毒，相關產品共計73.93噸，原料來自天津地區12處屠宰加工廠。根據陸媒報導，該公司是天津寶迪農業科技股份有限公司的子公司，集團業務涵蓋生豬養殖、熟食加工、動物蛋白及生化製藥等產業範圍。

海關總署現已發布警示通報，通報有效期6個月，全面加強對已生產或待出口含豬源性成份飼料產品的非洲豬瘟病毒檢測，其中檢測結果呈現核酸陽性的立即實施封存，並對相關原料進行追溯核查，還要將情況及時通報給海關總署與當地的農村農業部門。

▼為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強病毒檢疫工作。

通報還特別提醒，尤其是供應港澳活體動物的養殖場，切實做好豬源性飼料原料的把關，對使用的豬血球蛋白粉展開非洲豬瘟病毒針對性檢測，一旦發現病毒核酸陽性的應該立即停止使用，還要進行追溯調查並將情況回報給相關部門。

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧瀋陽爆發以來，疫情持續擴散，8月總共傳出5起疫情，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽。吉林、黑龍江以及內蒙古在9月首傳疫情後，天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起案例。地理位置最接近台灣的福建莆田則在11月8日傳出疫情。

為了防堵非洲豬瘟入境，台灣農委會也加強海關的稽查取締，針對未申報情況下攜帶肉類製品入境的旅客，依照《動物傳染病防治條例》財罰至少20萬元起跳，自18日至23日止已開出11張20萬元罰單。

▼天津出口豬飼料檢出非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自大陸海關總署官網）