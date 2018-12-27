都是越南人！新南向專班8名學生失聯　立委：應暫停申請

▲國民黨籍立委蔣乃辛質詢新南向專班 。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

繼近日爆發來台越南旅行團152人集體落跑事件後，教育部推出的「新南向產學國際專班」目前也有8名越南學生通報失蹤。27日立法院教委會針對技職教育進行質詢，立委質疑新南向產學國際專班亂象多，包括非法打工、學校仰賴仲介，讓仲介能從中抽傭，要求教育部一個月內提出防範措施和機制，並認為在妥善細則討論出來之前，應該暫停核定通過新南向產學國際專班申請。

▲民進黨籍立委黃國書在教委會質詢 。（圖／記者蔡玟君攝）

民進黨籍立委黃國書問教育部代理部長姚立德，對於學生失聯是否有防範措施？未來如何掌握？姚立德表示，根據現行規定，學生只要3天失聯，就會透過教育部機制回報，各學校也要跟外交部與移民署各縣市的分署通報。

黃國書再問，有沒有了解失聯原因？為什麼要跑？ 跑去哪？是被強迫成為廉價勞工所以跑掉，還是要本來就有預謀，未來會不會有更多人透過這種新南向專班來台，變成新型態偷渡？要求教育部一個月時間提出防範措施與機制，如果沒有明確的機制，這樣的事情將層出不窮，姚立德也承諾會盡快提出。

▲教育部代理部長姚立德 。（圖／記者蔡玟君攝）

國民黨籍立委蔣乃辛問，新南向產學國際專班問題不僅有學生落跑，還有非法打工嚴重的問題，但教育部等到學生不見才藉由學校通報得知消息，這是消極被動的做法，為什麼不能主動出擊？蔣乃辛接著說，在跨部會相關單位討論妥善的細則之前，應暫停新南向產學國際專班核定，已經核定的仍可繼續進行，但後續尚未核定的應該要暫停，將機制訂好，才能符合教育新南向的本意。

教育部代理部長姚立德表示，1月將會召開跨部會會議，檢討新南向專班目前情形，改善目前現況，姚立德承認，目前各技職校院共招了5600位專班學生，一下子這麼多名學生來台唸書，必須透過打工、實習方式賺取學雜費，在以前高等教育是沒有碰過的，因此剛開始實施仍有很多需要改善，姚立德也承諾將改善此問題。

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