影／醒吾新南向專案生實習被罵天天哭？校方批假消息一切合規定

▲林口醒吾科大被爆料，30位印尼籍學生被校方「偷跑」安排到公司實習。（圖／立委提供）

記者崔至雲／新北市報導

教育部推出「新南向國際產學專班」其中醒吾科技大學被爆，校內30名印尼籍學生到新竹光學公司實習，無法與主管溝通，經常被罵，甚至每天哭著回家。對此，醒吾科大國際處處長國安民說，這是不實報導，不可能有！學生打工和實習完全符合教育部規定。

▲醒吾科大國際處處長國安民表示，這是不實的報導。（圖／記者崔至雲攝）

立委柯志恩踢爆醒吾科大利用「新南向國際產學合作專班」，向印尼當地招生，實際卻變成印尼學生被仲介來台變成「外勞」。校方上午出面，批這是完全不實的報導，報導也沒有與學生確認這件事情。醒吾科大國際處處長國安民指出，目前校內共有25位印尼學生，校方看到印尼學生來台灣完全沒有經濟能力，因此才決定由學校來協助學生來安排每周20個小時的工作打工，校方花費非常多的心力，甚至是派專車接送學生上下班。





▲國安民說明新南向學生的狀況。（圖／記者崔至雲攝）

看到不實報導印尼籍學生也相當緊張，大二印尼籍學生Mesha指出，平常固定就是在學校一周上3天課程，另外，打工20小時，自己打工的時候沒有被主管兇的經驗，雖然有朋友被罵，但認為還能接受，來台灣很開心，學校大家對我們很好，上課也相當開心。大二印尼籍學生Geraldine也說，在台灣很開心，一個月打工的津貼可以達到2萬元左右，有時如果家裡缺錢，也將會將薪資寄回印尼，上課學了很多電腦的東西，滿不錯的，中文也學得不錯。

▲醒吾科技大學被爆料，30位印尼籍學生被校方「偷跑」安排到公司實習。（圖／立委提供）

國安民表示，關於學生打工一切都是合法，也按照教育部、勞動部規定，學校更基於協助學生，讓他們一到台灣10月25日就替學生申請到工作證，11月25日直接上線工作，當不實的報導爆出之後，該合作企業聽到覺得相當委屈。國安民指出，已有有大型企業看到這則報導，打算停止與校方合作，「這些企業需要花很多成本來培育這些人才」，實在是不行因為媒體的不實報導，讓大家的好意全沒了。教育部也預計在27日下午召開記者會說明事情真相。

▲新南向專案印尼籍學生上課狀況。（圖／記者崔至雲攝）

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