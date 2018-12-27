柯志恩爆醒吾科大「仲介學生當血淚外勞」：還有6間學校

▲新北林口的醒吾科技大學被爆料，30位印尼籍學生被校方「偷跑」安排到公司實習。（圖／立委柯志恩提供）

生活中心／台北報導

新南向政策產學國際專班26日傳出，有8名學生失蹤，技職司司長對此回應，學校會幫學生找工作、實習，也有地方住，根本不需要逃跑。不過，立委柯志恩27日在教委會質詢時踢爆，醒吾科大有200名印尼學生都像外勞一樣被剝削，仲介跟學校聯手，來台一個月就被帶到工廠實習，每天工作10小時，「學生害怕阿！變成學工。」

「這不是個案，來之前給多好的願景，來了之後血淚斑斑。」柯志恩拿出薪資明細表指，新南向專班比外勞好用，不用設備、財產目錄、勞保名錄、工作期限四年等限制，怎麼會有這樣的漏洞，學校跟仲介如此合作。

▲學校告訴學生必須忍耐，才能繼續合作。（圖／立委會直播）

柯志恩更拿出印尼報紙質詢，仲介裝成學會，台灣現在有四大學校，宣傳來台能賺2萬新台幣，只需繳交1萬印尼盾（21元新台幣），吃住免費每個月能存萬元。她批，教育部規定第1年沒辦法實習，但學生10月8日來台，一個月就被帶到工廠實習，一天工作10小時，仲介跟學校聯手，這不是康寧大學。

教育部代理部長姚立德表示，目前確實有不法仲介，如果有發現不法情形，就會不準列入專案輔導學校，像是康寧就是這樣，去年有幾所學校發生，有把學校校長找到教育部來，現在的確有很多地方必須檢討，後續一定會處理，而大一打工不一定要跟科系有關，一周沒有超過20小時還是符合規定，如果有剝削情形一定會處理。

▲柯志恩拿出印尼報紙質詢，仲介裝成學會。（圖／立委柯志恩提供）

聽到剝削情形被解釋為「打工」，柯志恩一秒爆氣說，學校直接載過去，這不是打工，直接給你6個學校的明確證據，要求馬上去調查。她說，有跟這些遭剝削的學生親自接觸，連一張書桌，學校說要忍耐，否則沒辦法合作，這是現在進行式。

柯志恩指出，這些都不是個案，證據都拿出來都是事實，學生害怕阿，學校如果作不利學生的事，絕對會不放過，有很多學校辦得很好，但有非常多，學校到底知不知道？

▲印尼籍學生宿舍。（圖／立委柯志恩提供）

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