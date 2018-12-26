「聖誕限定伴侶」過完節馬上分手！　有8.5%的人真的送作堆

文／妮妮小宅女

今天是聖誕節，雖然沒有冷冷的天氣，就覺得聖誕的氛圍不是那麼強烈，但到處都是聖誕樹、聖誕燈，也是讓人覺得挺浪漫的。

這個被商業化的節日，好像一定都要和另一伴一起過，或是和一群朋友一起，畢竟在這樣的日子裡一個人過好像挺孤單的，但是你會為了不要自己一個人過，而去找個「一日約會對象」嗎？

日本編輯部しらべぇ就針對1300位男性和女性做調查：會不會因為聖誕節找一個人來約會？結果竟然有8.5%的人竟然真的曾經這樣做過。

雖然原因是說因為在聖誕節這一天不管是什麼活動，都不想要自己一個人，因為會莫名覺得孤單，所以才會想要找一位友人「交往」一天，類似「聖誕限定」的概念。比例上，會想找人臨時約會的年齡層大多都是年輕人，但不管哪個年齡層，男性都比女性多。

但是這樣的「聖誕限定」當然很快就解散了，就只是在那樣的氛圍內想找個人互相取暖，節日結束後當然就一拍兩散啦！雖然有時候會覺得在這樣的節日裡，看到路人情侶多多很礙眼，但依我宅的個性...我會買很多食物回家追劇看電視，因為太懶了根本不會想特地找人出來約會。

話說沒人約你過聖誕一點都不孤單，因為除了聖誕，你連跨年都沒人約呢哈哈哈哈哈（邊緣人中箭）

VIA しらべぇ

粉絲團內分享更多關於小宅女的日常～～快來找我一起玩(*´∀`)~♥

