　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女性難為！樸素、打扮都有人嫌　網推：果然難為女生的還是XX

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲獨立,女生,女人,女孩,一個人,登山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲樸素被說普妹、打扮被傳愛玩，當女生好難！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有些女生崇尚自然，平時不愛多花時間打扮，但也有人認為，外表還是要花心思整理一下才體面禮貌。有位女網友日前發文怒吼「女生難當」，不管是樸素還是用心打扮，總是會有來閒言閒語，有的甚至不堪入耳，讓她大呼從今以後再也不要在意其他人的閒話，也希望大家不要再以貌取人。

一位匿名女網友日前在Dcard上表示，自己從國小到高中都是的胖胖不打扮的女生，平時出門就是牛仔褲配T恤，但是這樣的打扮總是引來「宅女、普妹」等評論，且無論男女都這樣說。某次聽到高中男同學在排名女生外貌，一提到她就會一臉嫌棄，甚至還說「額～真的很好奇那種女生到底誰會要欸～」讓她相當自卑難過。

高中畢業後，原po開始改變自己，除了努力減肥，也開始化妝、燙髮，成果讓她非常滿意。雖然外人看她的態度因此改變了，「就是很容易感受到別人對自己的友善」，但是也有聽到「長這個樣子一定是自以為很漂亮高高在上啦」、「xxx看起來就是愛玩的那種女生」、「我要是交女友才不會選xxx這種的，哪天被戴綠帽都不知道」等閒話。

▲高跟鞋,女生,OL,上班族。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲ 有網友表示自己明明是個朋友約都不去的阿宅，化個妝就被說一定很常去夜店。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原po傻眼表示，「比較樸素一點被歧視，打扮之後變漂亮也被扭曲造謠，女生真的很難當呢！」明明從沒有做虧心事，卻要遭受這樣的對待，讓她心裡很不是滋味，「所以從昨天下午15:48分開始，老娘不管這世界風風雨雨我愛怎樣就怎樣了啦！」

她還呼籲其他因外表而自卑的女孩，「不論如何都不要活在別人嘴裡，不需要為了那些不理解不認識你的人影響自己，活成自己喜歡的樣子，做自己最舒服的狀態才是最重要的。」雖然並不是每個人都一定要喜歡自己，但是也希望大家都可以做到「別以貌取人」這個原則。

底下留言的女網友紛紛大推，表示「每次認真打扮去上課，都會覺得男生對我特別友善」、「常化妝打扮就會被有些人說的不好聽，尤其是女生」、「外表好一點就是愛玩，差一點就是普妹恐龍，真的很有病」、「果然為難女生的還是女生」。

▲▼ 微笑,女生,女孩,自信 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲ 原po鼓勵還是做自己最自在了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不熟的人亂講話就罷了，沒想到連親戚也會陷入這種迷思。有網友分享某次家庭聚會上，某個女親戚向她表示「妳的那個朋友啊，去到城市生活就整個變了樣耶，完全沒有了那種鄉下女孩的樣子。」原以為親戚接下來要稱讚朋友的轉變成長，但對方卻開始一連串腦補，「我看她的ig好像很會玩耶」、「她每天打扮成這樣，真的很像小三耶，還好我女兒出去工作那麼多年就沒有變過。」讓網友氣炸表示「為什麼要忌妒人家的打扮」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
吳宗憲帶鹿希派復出！退出4個月力挺：不過就是講個玩笑
換裝超勤！韓冰小露北半球尬許淑華旗袍長腿網暴動
今年第一場雪要來了！全台迎「近10年天氣最差跨年夜」

關鍵字：男女,女生,外貌協會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

影／台上英文老師氣質逼人！私照曝光「兇猛北半球」露甜笑　網：想上課了

他買自強號靠窗！阿桑占位看宮廷劇斜眼嗆：愛計較餒　結局超療癒

屏東人嫁北部被酸「很黑、沒水準」　南部正妹們自拍力挺

夫妻帶兩寶占位「她猛夾4份菜」！同桌8人看傻　主揪：哪來自信要人犧牲

影／好友一家不會下廚！男大生到府教做湯圓　「順手24道菜」網友全跪了

約3友羅東過聖誕！說了2個月變「一人旅行」　桃園妹：一次就怕

失戀妹搭車淚崩！哽咽「肩膀可以借我嗎」　古意男上秒超暖...結局卻神轉

影／留1星被公審IG！成大碩士男友「還原經過」　拉麵店爆氣：老闆恩仇必報

老人才懂！學生時代最夯「射飛機」紙上空戰　網淚推：用0.38筆玩到哭

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

太魯！他聖誕節訂「9塊炸雞桶+比薩」自己吃　前輩教3招騙外送員：裝人多

客運業醞釀漲價遭交部出手凍漲　學會喊話「請尊重票價調整權」

我也想拿暖冬遊補助！超詳細「申請攻略」5步驟爽折1500元

辣翻全場！國旗妹章梓薰頂不住高溫「脫旗袍」換穿極短熱褲

更新／管中閔現身！開門縫3字回應「教長勉允接台大校長」

為了陶瓷聖誕杯！婆婆扛4個杯子蛋糕回家　呆頭尪吃完就丟惹怒人妻...結局暖哭

女性難為！樸素、打扮都有人嫌　網推：果然難為女生的還是XX

大學生暖心計劃「送物資到育幼院！」　扮聖誕老人給抱抱

影／人跟錢都進來！韓國瑜邀旅遊業者、美食部落客齊拚觀光財

開男友抽屜！抓包19支「有來頭ㄟ打火機」　她一看傻了：該放生嗎

新北地標從「竹筍」變耶誕城　朱立倫感謝市民：侯友宜第一天就會上手

微風南山Of cosmetics 引進「自動洗髮機」，洗+護百元搞定！

盤點2018手機九大技術創新　水滴瀏海、螢幕打洞、升降鏡頭都是因為它

劉德華平安夜開唱！　陳慧琳叮嚀「大家都不要再騎馬了」

中職／離開屏東落腳嘉義　桃猿1月14日展開春訓　

過年旅遊旺季來臨　申辦遠傳、亞太漫遊優惠再下殺

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法》

全國正副議長名單一次看　民進黨22縣市議長僅得1席、6都全槓龜

盤點北中高三市長就職演說風格　柯文哲一句話韓國瑜像寫詩

柯賜海獲釋！傳票未送達　柯：不讓我分期繳錢不公平

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

生活熱門新聞

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

帕布颱風最快周四生成　跨年連假..

2019新制上路懶人包

交換禮物下限50元！他「掏2張..

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局..

吃台南2元黑輪　夾4串結帳98..

兇猛北半球！氣質英文老師私照曝..

最美伴娘團　新娘曝照讓網暴動了

聽到宣導先自首！陸客拿出香腸免..

8+9潮話「繼續旋轉我沒關係」..

今年第一場雪要來了！高山降雪機..

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11..

「找嘸車長補票」挨罰！台鐵揭自..

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神..

更多熱門

相關新聞

總問愛不愛我？沒安全感有4種表現

有些人很喜歡問交往對象「愛不愛我」，心理專家認為，把這句話掛嘴邊是缺乏安全感的表現，可能會把對方推得更遠。專家也分析，這種不安全感一般有4種表現，包括很容易找到對方做得不好的地方、不相信對方的解釋、對親密度要求非常高等。

從8個測驗題看出你是啥類型情人

12星座「離婚排行榜」大公開

聖誕節男友最想收到「5大禮物」

伴侶出現「5跡象」＝潛在恐怖情人

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

2019新制上路懶人包

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面