女性難為！樸素、打扮都有人嫌　網推：果然難為女生的還是XX

▲樸素被說普妹、打扮被傳愛玩，當女生好難！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有些女生崇尚自然，平時不愛多花時間打扮，但也有人認為，外表還是要花心思整理一下才體面禮貌。有位女網友日前發文怒吼「女生難當」，不管是樸素還是用心打扮，總是會有來閒言閒語，有的甚至不堪入耳，讓她大呼從今以後再也不要在意其他人的閒話，也希望大家不要再以貌取人。

一位匿名女網友日前在Dcard上表示，自己從國小到高中都是的胖胖不打扮的女生，平時出門就是牛仔褲配T恤，但是這樣的打扮總是引來「宅女、普妹」等評論，且無論男女都這樣說。某次聽到高中男同學在排名女生外貌，一提到她就會一臉嫌棄，甚至還說「額～真的很好奇那種女生到底誰會要欸～」讓她相當自卑難過。

高中畢業後，原po開始改變自己，除了努力減肥，也開始化妝、燙髮，成果讓她非常滿意。雖然外人看她的態度因此改變了，「就是很容易感受到別人對自己的友善」，但是也有聽到「長這個樣子一定是自以為很漂亮高高在上啦」、「xxx看起來就是愛玩的那種女生」、「我要是交女友才不會選xxx這種的，哪天被戴綠帽都不知道」等閒話。

▲ 有網友表示自己明明是個朋友約都不去的阿宅，化個妝就被說一定很常去夜店。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原po傻眼表示，「比較樸素一點被歧視，打扮之後變漂亮也被扭曲造謠，女生真的很難當呢！」明明從沒有做虧心事，卻要遭受這樣的對待，讓她心裡很不是滋味，「所以從昨天下午15:48分開始，老娘不管這世界風風雨雨我愛怎樣就怎樣了啦！」

她還呼籲其他因外表而自卑的女孩，「不論如何都不要活在別人嘴裡，不需要為了那些不理解不認識你的人影響自己，活成自己喜歡的樣子，做自己最舒服的狀態才是最重要的。」雖然並不是每個人都一定要喜歡自己，但是也希望大家都可以做到「別以貌取人」這個原則。

底下留言的女網友紛紛大推，表示「每次認真打扮去上課，都會覺得男生對我特別友善」、「常化妝打扮就會被有些人說的不好聽，尤其是女生」、「外表好一點就是愛玩，差一點就是普妹恐龍，真的很有病」、「果然為難女生的還是女生」。

▲ 原po鼓勵還是做自己最自在了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不熟的人亂講話就罷了，沒想到連親戚也會陷入這種迷思。有網友分享某次家庭聚會上，某個女親戚向她表示「妳的那個朋友啊，去到城市生活就整個變了樣耶，完全沒有了那種鄉下女孩的樣子。」原以為親戚接下來要稱讚朋友的轉變成長，但對方卻開始一連串腦補，「我看她的ig好像很會玩耶」、「她每天打扮成這樣，真的很像小三耶，還好我女兒出去工作那麼多年就沒有變過。」讓網友氣炸表示「為什麼要忌妒人家的打扮」。

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