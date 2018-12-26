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掃完廁所起身！貴婦秒「鄙視拉開距離」超怕碰到　清潔妹心碎：我髒嗎

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▲▼馬桶、廁所、公廁、女廁。（資料照／記者李佳蓉攝）

▲打掃人員很辛苦，使用廁所時請愛護乾淨。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「看不起人也不用這樣吧！」一名女網友在清掃廁所時，看見一名打貴婦走進來並用一種嫌棄的眼神審視，她趕緊客氣告知「裡面有人使用」，隨後她從一旁走過，結果卻親眼目睹那名貴婦立刻側身閃躲，雙眼還充滿鄙視，讓她內心瞬間傻眼說「難道清潔人員很骯髒嗎？」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文回憶道，那名打扮高貴的小姐進來廁所後，先打開其中一隔間的門，用嫌棄的眼神、表情打量著廁所的乾淨度，她見狀立刻客氣告知說「已經清潔過了，都可以使用」，話才剛說完，就聽到貴婦回覆「我要坐式的」，她也委婉回覆「要等一下，裡面有人」。

▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲不管哪種人都需要上廁所的，沒有清潔人員就沒有乾淨的廁所能用。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

原PO講完後從旁走過去，卻看見貴婦帶著鄙視眼神側身閃躲，讓她傻眼到不行；她氣得在貼文上寫下，清潔工一點也不丟臉，可恥的事看不起他們職業的人，而且她天天洗澡又不是多髒 ，「難道清潔人員很骯髒嗎？看不起人也不用這樣吧！我到現在還記得她的眼神及側身閃我的動作。」

雖然事情已過2天，但那貴婦的眼神至今讓她忘也忘不了；她透露，廁所很大間，且貴婦又很瘦，她與對方與保持一點距離，那貴婦真的沒必要有這樣反應，「我從不覺得自己的工作很卑微，只是常常在工作打掃時，看到一些人浪費衛生紙、蹲在坐式馬桶上，甚至還尿到外面，大便大得一塌糊塗......這些我覺得都沒什麼！可是真的不要對清潔打掃人員用鄙視的眼光看待他們？

▲▼駝背清潔工彎腰撿菸頭　路人無視照丟。（圖／CFP）

▲不管哪一種清潔工，請敬重他們。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

清潔工痛苦經歷，引來網友紛紛留言安慰說，「那個人心髒」、「髒的不是妳是她的心，沒有妳們的付出，怎會有乾淨的環境」、「有嘴的人不見得有腦」、「再高貴也是拉屎要擦屁股，除非他高貴到他X的連屎也是香的」、「外表穿著高貴，並不代表人品高貴」、「何苦跟花瓶過不去」、「給她來個擁抱吧，看她會不會連洗3天澡」。

也有人分享經驗說，她是在洗腎室工作的清潔人員，有個病患是一名中醫，每次都嫌棄她髒，不准碰她碰病床，「那病患還對我說『床是用來躺的，這樣碰合適嗎？』可是換床單一定要碰到床，擦拭電視也必須爬上床才擦的到，我不覺得我那裡做錯了，但她就是嫌我髒，覺得我碰過的東西就是很髒。」

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關鍵字：廁所,馬桶,清潔工作,清潔人員,爆怨公社

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