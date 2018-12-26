吃肉鬆挖到「觸角毛怪」！桃園妹嚇壞丟掉　網揭真相：這超補賺到了

▲網友瘋狂討論這隻到底是「誰」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「一開始還以為是『操灰搭』（台語：燒焦）......。」高雄一名女網友要吃肉鬆時，突然挖到一個「巨大妖怪」，原本還想說應該只是燒焦而已，但仔細看才發現是一隻蜜蜂，嚇得他PO上網，沒想到遭到網友讚爆說「這隻高蛋白，超急補。」

從網友PO在「爆怨公社」照片可見，碗上靜靜躺著一隻神祕生物，雖然身體被肉鬆裹身，但仍清楚可見毛毛的觸角，4隻腳還蜷曲在一起，死得十分悽慘；他也在貼文上寫道，牙齒有矯正拉線，已經很痛了，居然還看到這種畫面，「一開始還以為是『操灰搭』，沒想到是一隻蜜蜂！」

這真實身分未解開，讓網友瘋狂激烈討論，「沒看文還以為是檳榔渣」、「我以為是蟑螂，幸好是蜜蜂，不然快吐了」、「比較像嘎抓」、「老實說吧，說牠是蜜蜂是在安慰自己的對吧」、「看這個體型....小強無誤...」、「蜜蜂可以就是昆蟲，小強就完全不行了」、「我怎麼覺得是小老鼠」、「蒼蠅？」，但不論是哪一種生物，突然出現在肉鬆裡，都會讓人嚇一跳。

但有許多網友推測是正港的虎頭蜂，還紛紛留言恭喜說，「這罐營養價值在這」、「有整隻蜜蜂的肉鬆，你賺到了」、「應該是虎頭蜂，超補」、 「優質純黑蜂？」、「嗯………看起來像是胡蜂，還是虎頭蜂那類的」、「蜜蜂很補，你賺到了」，讚爆這個意外之物。

虎頭蜂常被老一輩的人拿來泡酒做成藥酒，能改善血液循環的功效，也是一種營養補酒，還能緩解疲勞、強身健體；不過，虎頭蜂含有一種毒素「毒蛋白」，會誘發過敏原，有氣喘疾病、孕婦切記都不能喝。