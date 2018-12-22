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20年後復仇！男賞國中班導巴掌被捕　150村民聯名擔保「他是好孩子」

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大陸中心／綜合報導

河南洛陽市一名33歲常姓男子求學時家中沒錢沒勢，不僅被國中老師瞧不起，還被當眾踹頭羞辱。20年後，他在路上巧遇老師，連賞好幾個耳光洩憤復仇，網上一片叫好，但他近日卻被警方逮捕。消息傳回家鄉，雷灣村近150位村民紛紛簽名聯署蓋手印，擔保「他是個好孩子」，表示願為常男出庭作證。

今年7月，常男攔下路過的張姓老師，劈頭就問了句「你還記不記得我？以前你怎麼弄我的你知道嗎？」隨後猛甩老師耳光，讓朋友在一旁手持錄影。被打的張姓老師一時反應不過來，坐在電動車上唯唯諾諾，始終不敢還手，只能默默地說「對不起…」。沒想到影片曝光後，在網上引發巨大迴響。

▲▼常姓男子不憤老師20年前粗暴體罰，特地當街攔住老師狠賞巴掌回報。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲常男上前猛搧老師巴掌，張姓老師（黑衣）則愣在原地不敢還手。（圖／翻攝自《梨視頻》）

常男解釋，他畢業於欒川縣實驗中學，13歲時因為家中沒錢沒勢，經常任由老師毆打踐踏，所以不僅多次被踩在腳下，還被狠踹頭部十幾腳，讓他心裡留下難以磨滅的傷害，「到家也沒敢告訴父母」。如今他等了整整20年，當下沒喝酒也沒失去理智，純粹是為了報當年的仇，呼籲為人師表「莫欺少年窮」。

如今公安循線將常男歸案，雷灣村150人選擇站出來聯署力挺。聲明中強調，張姓班導過去長期欺凌常男，行徑根本不配作為人師，反觀常男平時在村里尊老愛幼、扶貧濟困，經常無償捐款給有困難的村民，甚至有一次主動借交通肇事、沒錢賠償的村民10萬元人民幣（約新台幣44.5萬元）。

▲▼常姓男子不憤老師20年前粗暴體罰，特地當街攔住老師狠賞巴掌回報。（圖／翻攝自津雲新聞）

▲村民聯名替常男說話，擔保「他是個好孩子」。（圖／翻攝自津雲新聞）

其中一位簽名的50歲村民表示，常男是他的鄰居，過去常向他說起遭老師施暴的經歷，有時說著說著還會淚流滿面，「如果學生調皮搗蛋，打兩下也症常，但這個張老師明顯是不正常的方式，有一個女生，打的人家初二就退學了」。他說，常男從小跟著父親生活，家裡條件不太好，但張姓班導看不起他、歧視他，有時候從教室前面踹到後面，有時學費交晚了也會動手。

「人品很好，特別棒」他表示，常男是村裡人一路看著長大的，從小就不是調皮搗蛋的孩子，而且特別喜歡幫助別人，現在在杭州做電商，發展得很不錯，大家看了都很欣慰，希望他能回鄉做個致富帶頭人，而常男也有這樣的想法。

他說，如今常男被捕，村民都納悶和不解，認為只是打了幾個巴掌，也沒造成什麼傷害，但既然警方現在已經把他抓起來，那將來就算打官司，「我們全體村民都能出來作證，常某是個好孩子，打人是事出有因，他的初中同學、比他年級低的學生也都願意出庭作證。」

▲▼常姓男子不憤老師20年前粗暴體罰，特地當街攔住老師狠賞巴掌回報。（圖／翻攝自津雲新聞）

▲150位村民簽名加蓋手印，未來願意出庭替常男作證。（圖／翻攝自津雲新聞）

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關鍵字：體罰,洛陽

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