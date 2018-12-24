中俄最大核能合作！　連雲港「田灣核電二期」全面投產

▲田灣核電站。（圖／百度百科）



大陸中心／綜合報導

江蘇省連雲港市田灣核電二期4號機組考核試驗成功結束，測驗中運行了100小時，是福島核事故之後，中國第一個獲准的重啟核電建設項目，同時這也是中俄兩國在核能領域方面合作的另一重大項目。此外，田灣核電二期中的3號與4號機組也分別於今（2018）年2月與12月投入營運。

田灣核電基地一、二期的4台機組1年發電大概可提供中國大陸2000萬戶家庭使用1年，每年的節能省碳效率相當於種植7萬公頃以上的森林，這4台已建成的機組是使用俄羅斯的VVER-1000型核電機組，符合國際三代核電安全的要求，目前累積的安全發電已超過1900億千瓦小時。

這次的二期工程採用中國研製的半速汽輪機，安全性高、超速風險小、機組效率也很好，使用半速機的單位造價也比全速機便宜許多；與先前全面都是俄羅斯領導不同，這次中國人發揮自己的主導能力，使俄方、中國參建者、供貨方等多方溝通合作，成功達到設備與機組的設計構想。

在這改革開放的幾十年中，中國已經從學習者轉變成為了一個主導者，創新將是中國的首要目的。田灣核電二期在一期的兩台機組10年的營運經驗下，與俄方進行充分的技術溝通，做了433項設計改進、重大設計改進21項；當然在核電站建設中，風險是一定會有的，不過另一方面也意味著可以佔據先機，進行技術研發、產品調試，中國將走向主導的創新之路。