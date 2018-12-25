獨／情傷「車客兄」！9555抓猴坦克災損曝光　初估20萬才能復出

突發中心／台北報導

新北市土城區土城捷運站前路口25日下午1點時許，1名女子因認為老公偷情，駕駛白色VOLVO XC40竟側撞「騎上」由老公駕駛的黑色BMW，由於2車車牌後4碼「9555」一模一樣，引爆網友蓋樓，目前這輛「抓猴坦克」VOLVO XC40已進原廠等候修復，因4處鈑件受傷，就連輪胎也整個歪斜，初步估計可能要近20萬才能修復。

▼詹女駕駛的抓猴坦克VOLVO XC40，目前正在內湖原廠等待修復。（圖／突發中心攝）



警方調查，詹女（37歲）疑似因懷疑老公有小三，25日下午1時許開著白色Volvo休旅車載著6歲女兒尾隨老公蕭男（37歲），在行經金城、和平路口時，詹女側撞沿金城路往三峽方向行駛的BMW，休旅車撞擊後彈起，以2輪貼地方式「騎上」BMW。警方獲報到場，雙方酒測值皆為0，雙方駕駛也沒受傷。

因兩車車牌後4碼完全一樣，警方事後查出，詹女和蕭男為夫妻關係，且有目擊民眾表示，車禍事故發生後，詹女還追打一名BMW內的女乘客。詹女到案也向警坦承，她在土城某賣場看到老公與一名女子卿卿我我，懷疑是老公偷吃小三，才會開車尾隨老公座車報復，詹男發現後想加速逃離，她才開車尾隨，迴轉時不慎衝撞老公座車。

▼抓猴坦克的右前保桿、右前葉子板受損較嚴重。（圖／突發中心攝）



蕭男則澄清，車上的女子是公司的女員工，老婆可能太愛吃醋了，才會誤認雙方有曖昧關係。原以為是迴轉不慎的車禍被逆轉可能是蓄意尾隨衝撞，警方指出詹女有危險駕駛嫌疑，將依公共危險罪嫌法辦。

詹女駕駛的VOLVO XC40目前已在VOLVO原廠等待修復，初步觀察，左右側的前葉子板、引擎蓋以及前保險桿都有傷痕，就連右前輪也明顯歪斜。

▼就連右前輪也明顯歪斜。（圖／突發中心攝）



據了解，原廠相關鈑件的修復視傷痕大小，每件都至少要25K以上，如果輪子的方向機歪斜到無法調整，以及底盤還有其他受損的話，維修費用很可能將近20萬。

抓猴坦克XC40小檔案

售價：T4 Momentum／169.9萬

馬力／扭力：190hp／30.6kgm

排氣量：2.0L

2018年台灣僅有800台配額



▼除了右側受損嚴重外，就連左側前葉子板也有受損的情況。（圖／突發中心攝）



