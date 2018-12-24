竊走廣澤尊王金牌！信徒焚香「請處罰他一下」…賊車禍離奇重傷亡

▲廣澤尊王，閩南語又稱「蹺腳仔神」。（圖／翻攝維基百科）

社會中心／綜合報導

神明的東西也敢偷！新竹市8日發生一起竊案，一名蔡姓竊賊下午悄身走入宮廟中，趁著四下無人之際竊走「廣澤尊王」神像胸前的金牌；而這塊金牌正是市議員鄭正鈐高齡82歲的母親所贈，翌日她發現金牌失竊後相當氣憤，還焚香請神明「處罰一下小偷」，沒想到當天蔡嫌就發生車禍，不治身亡。

根據《三立新聞網》報導，鄭老太太是忠實信徒，還曾自費5000元打了一面金牌贈與廣澤尊王；鄭老太太回憶，前一天（8日）看的時候金牌還好好地掛在神像胸前，但隔天（9日）起床運動，就發現金牌已經不知所蹤，報警、調閱監視器後才發現竟是宵小入侵，大膽將神明的金牌竊走。

警方調閱監視器畫面，8日下午16時許，蔡男騎著機車經過宮廟，站在門口不斷左顧右盼，在將玻璃門推鬆後立刻拉開一條小縫閃身入內，躡手躡腳地取下神像胸前金牌，接著快閃離去。

鄭老太太在確認金牌是遭賊偷走後備感氣憤，還焚香告訴廣澤尊王，「有小偷把您的金牌偷走了，請您意思意思、簡單處罰他一下！」沒想到當天警方就接獲一則車禍通報，赫見傷者就是竊賊蔡男；更離奇的是，蔡男所騎乘的贓車並沒有受到太大的損傷，但他卻莫名重傷，經送醫搶救後仍然宣告不治。鄭老太太得知後也嚇了一跳，「沒想到處罰會這麼嚴重！」

廣澤尊王又稱保安尊王、或蹺腳仔神，相傳廣澤尊王本名為郭忠福，生於五代後唐時期，是福建南安的一名小牧童。民間傳說，郭忠福因待人溫厚恭敬，在堪輿師的幫助下將父親的骨灰葬於吉地，因此成仙；當郭忠福蛻化升天之際，趕來的郭母不明就裡，急忙伸手拉扯兒子左腿，也因此世人在塑造廣澤尊王的塑像時，都會雕成右腿盤起、左腿下垂狀，也是閩南語俗稱「蹺腳仔神」的由來。