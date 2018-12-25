他在高速公路「躺平」！　哀求員警自拍call女友：我一定要見她

▲他就這樣躺在高速公路上。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

浙江省一名男子近日和女朋友吵架，為了挽回竟然在高速公路製造「假車禍」，還要員警幫他演戲、打給女友求情，「我一定要看到她，不然我死不瞑目」。行徑曝光後，讓網友們都相當傻眼，「你女朋友真是明白人」、「你適合一個人過一輩子」。

據了解，嘉興市這名男子先報警稱在高速公路出車禍，警方趕到現場發現沒什麼異狀，不過看見車主躺在地上，被凍得渾身抽搐便詢問，「你能起來嗎？」男子回應，他起不來，「我手凍住了，我根本動不了，我不知道還能堅持多久」。

▲男子要員警拍照、聯絡女友。（圖／翻攝自梨視頻）

男子希望員警能幫忙打電話給女朋友，「求求你了，拍個照片，我沒騙她」，而且拍了他還不夠，還要員警也拍一張自己的照片，「不然她不相信我，不接我電話」。他還說，無論如何，希望女朋友先照顧他一下，「等我好了，她想離開就離開」。

最後員警們合力將男子抬上車，坐在副駕駛座時他還不停碎念，「我知道我不應該為感情這樣，但現在我求求你了，我一定要看到她，不然死不瞑目」。網友看完報導表示，「所有女性要遠離這個人」、「你適合一個人過一輩子」、「這種人太瘋狂，會做出任何殘忍的事」。

▲男子被員警抬上車。（圖／翻攝自梨視頻）