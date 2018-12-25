抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲女馬力全開　逼車跨騎偷情夫

▲2車因事故交疊，車牌後四碼一樣都是「9555」，警方一查才發現2車是夫妻。（圖／翻攝爆廢公社）



突發中心／新北報導

報仇？新北市土城區土城捷運站前路口25日下午1時許發生一起令人驚訝的車禍事故，一輛由37歲詹姓女子駕駛的白色Volvo休旅車整台車「騎上」另輛由37歲蕭姓男子駕駛的BMW黑色轎車，巧的是2車車牌後4碼「9555」一模一樣，警方事後查出2人是夫妻，詹女疑似因懷疑老公有小三，開車載著6歲小孩尾隨，過程不慎發生意外。

警方調查，詹女疑似因懷疑老公有小三，下午1時許開著白色Volvo休旅車載著6歲小孩尾隨老公，行經金城、和平路口時，她迴轉不慎撞上沿金城路往三峽方向行駛的BMW，休旅車受撞擊後彈起，以2輪側站方式「騎上」轎車，畫面讓人看傻。警方獲報到場，測得雙方酒測值皆為0，雙方駕駛也沒受傷。

因兩車車牌相似，警方事後查出，詹女和蕭男為夫妻關係，且有目擊民眾表示，車禍事故發生後，詹女還追打一名BMW內的女乘客。詹女到案也向警坦承，她在土城某賣場看到老公與一名女子卿卿我我，懷疑是老公偷吃小三，才會開車尾隨老公座車報復，詹男發現後想加速逃離，她才開車尾隨，迴轉時不慎衝撞老公座車。

蕭男則澄清，車上的女子是公司的女員工，老婆可能太愛吃醋了，才會誤認雙方有曖昧關係。原以為是迴轉不慎的車禍被逆轉可能是蓄意尾隨衝撞，警方指出詹女有危險駕駛嫌疑，將依公共危險罪嫌法辦。

文章一出，立即引起網友熱烈討論，有網友留言「這世上最可怕的生物就是大老婆無誤！」、 「正宮娘娘果然火力最强！」、還有人酸說「就是老婆這麼可怕才會有小三」。



汽車專家雷尼表示，2車輪胎相碰後因磨擦力大，容易產生互帶效果，Volvo休旅車就是因為輪胎摩擦，才會整台車被帶起，「騎」上老公的BMW黑色轎車。

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