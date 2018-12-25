　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲女馬力全開　逼車跨騎偷情夫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2車因事故交疊，車牌後四碼一樣都是「9555」，警方一查才發現2車是夫妻。（圖／翻攝爆廢公社）

突發中心／新北報導

報仇？新北市土城區土城捷運站前路口25日下午1時許發生一起令人驚訝的車禍事故，一輛由37歲詹姓女子駕駛的白色Volvo休旅車整台車「騎上」另輛由37歲蕭姓男子駕駛的BMW黑色轎車，巧的是2車車牌後4碼「9555」一模一樣，警方事後查出2人是夫妻，詹女疑似因懷疑老公有小三，開車載著6歲小孩尾隨，過程不慎發生意外。

警方調查，詹女疑似因懷疑老公有小三，下午1時許開著白色Volvo休旅車載著6歲小孩尾隨老公，行經金城、和平路口時，她迴轉不慎撞上沿金城路往三峽方向行駛的BMW，休旅車受撞擊後彈起，以2輪側站方式「騎上」轎車，畫面讓人看傻。警方獲報到場，測得雙方酒測值皆為0，雙方駕駛也沒受傷。▲▼2車因事故交疊，車牌後四碼竟一樣都是「9555」。（圖／翻攝爆廢公社）

因兩車車牌相似，警方事後查出，詹女和蕭男為夫妻關係，且有目擊民眾表示，車禍事故發生後，詹女還追打一名BMW內的女乘客。詹女到案也向警坦承，她在土城某賣場看到老公與一名女子卿卿我我，懷疑是老公偷吃小三，才會開車尾隨老公座車報復，詹男發現後想加速逃離，她才開車尾隨，迴轉時不慎衝撞老公座車。

蕭男則澄清，車上的女子是公司的女員工，老婆可能太愛吃醋了，才會誤認雙方有曖昧關係。原以為是迴轉不慎的車禍被逆轉可能是蓄意尾隨衝撞，警方指出詹女有危險駕駛嫌疑，將依公共危險罪嫌法辦。

文章一出，立即引起網友熱烈討論，有網友留言「這世上最可怕的生物就是大老婆無誤！」、 「正宮娘娘果然火力最强！」、還有人酸說「就是老婆這麼可怕才會有小三」。

汽車專家雷尼表示，2車輪胎相碰後因磨擦力大，容易產生互帶效果，Volvo休旅車就是因為輪胎摩擦，才會整台車被帶起，「騎」上老公的BMW黑色轎車。

Volvo騎上BMW...駕駛同年又都「9555」！　網：交配季到了

►9555洩偷情密碼！老公爽開BMW載小三　正宮怒駕瑞典坦克硬騎

ET快訊
怕員工塞車！老闆宣布12/28上到中午　4佛心規定網友搶應徵
高雄負債3千億花在這！愛河千萬清污船　10年只撈3支寶特瓶

關鍵字：volvo,正宮,偷情

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／情傷「車客兄」！9555抓猴坦克災損曝光　初估20萬才能復出

5槍轟出9彈孔！「沙鹿槍手」身分確認　嫌父嘆：早知就把他綁起來

一銀ATM跨國盜領案　判22名外國人賠573萬　安德魯判4年10個月怒炸

停車場起爭議！社區17人扔信號彈爆大亂鬥　警帶回全送辦

高國華補教人生之「房事」疑雲　2前妻打官司勝敗揭曉

抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲女馬力全開　逼車跨騎偷情夫

檢察官婚宴攔轎告狀　竹北賄選1票70萬　「沒當選就吃子彈」

快訊／工安意外！林口工人墜18公尺骨折命危　警追查墜樓原因

超商店員偷藏千元卡費被抓包　當場下跪向女老師道歉

酒駕拒檢竄逃撞傷女騎士　警開10槍逮假釋男

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

獨／情傷「車客兄」！9555抓猴坦克災損曝光　初估20萬才能復出

5槍轟出9彈孔！「沙鹿槍手」身分確認　嫌父嘆：早知就把他綁起來

一銀ATM跨國盜領案　判22名外國人賠573萬　安德魯判4年10個月怒炸

停車場起爭議！社區17人扔信號彈爆大亂鬥　警帶回全送辦

高國華補教人生之「房事」疑雲　2前妻打官司勝敗揭曉

抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲女馬力全開　逼車跨騎偷情夫

檢察官婚宴攔轎告狀　竹北賄選1票70萬　「沒當選就吃子彈」

快訊／工安意外！林口工人墜18公尺骨折命危　警追查墜樓原因

超商店員偷藏千元卡費被抓包　當場下跪向女老師道歉

酒駕拒檢竄逃撞傷女騎士　警開10槍逮假釋男

獨／情傷「車客兄」！9555抓猴坦克災損曝光　初估20萬才能復出

該救老婆還是媽媽？…海嘯灌入面臨「悲劇抉擇」　生還男痛哭！

陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：Amazing

37歲宋慧喬發狠瘦出新高度！穩坐南韓第一女神寶座

「一出場就鳥獸散」越南團153人來台152人失蹤　旅行公會曝損失金額

來台越南團爆史上最大脫逃事件！152人落跑「只剩下1人」

全台最高燒肉店！乾杯集團新品牌「和牛47」將於微風南山亮相

圖／緊緊握住侯友宜　新北將成朱立倫選總統最強後盾

金髮外送哥好眼熟...竟是《獅子王強大》偶像劇男神

林子偉憶童年玩「紙球」　感念盧永清老師鼓勵運動發展

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

社會熱門新聞

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔..

9555洩偷情密碼　正宮怒騎B..

影／高雄女大生遭砂石車輾斃　拖..

台中槍擊案！男胸部被開6槍不治

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂..

抓猴影片曝光！正宮Volvo載..

屁孩只投10元還罵人　司機怒痛..

竊走廣澤尊王金牌！賊隔天車禍亡

VOLVO硬騎BMW　照片有亮..

屏東妹嫁北部被酸「很黑、沒水準..

淡江D級女模手機被偷　心急發文..

他被問「錢不夠付嗎」　猛刺19..

陣頭大亂鬥！8+9「法團鼓狂毆..

韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」

更多熱門

相關新聞

爭高國華「房事」　2前妻勝敗揭曉

補教名師高國華近日登上媒體版面，而他的2任前妻何廷芳及蔡郁璇也有官司在打，2人為爭奪高家「祖厝」你來我往，都認為高國華積欠債務，應有祖厝的所有權。台北地方法院民事庭宣判，高國華確實積欠何廷芳7000多萬元債務，因此有優先承購高家祖厝的權力，判決蔡郁璇敗訴。

人夫偷情前女友　浴照截圖成鐵證　

人妻誤判更年期　line小王夾娃娃

紐約前州長情婦爆：塞行李箱進豪宅偷歡15次

台北車展／Volvo S90新年式發表

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面