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韓國瑜+5旗袍美人照曝光！韓冰輸「小編這雙鞋」　網一看聚焦：超可愛

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▲韓國瑜與5位美女合照，擔任粉絲團小編的王律涵（右二）一襲黑旗袍現身卻穿布鞋。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜與5位美女合照，擔任粉絲團小編的王律涵（右二）一襲黑旗袍現身卻穿布鞋。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

政治中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日就職典禮，他在臉書上分享就職演說全文與照片，其中，有一張是他和五位美女合照的照片，意外引起網友討論，原來是在競選期間擔任粉絲團小編的王律涵一襲黑旗袍現身，然而她卻搭配一雙布鞋，如此率性的穿搭讓網友認為：「超級有自信，不隨俗，做自己！」

王律涵於選戰期間擔任韓國瑜粉專小編，因為在政論節目上狠嗆「長大以後，才知道你們這些大人有多噁心」，意外一戰成名，引起網友不少討論。她25日穿黑色旗袍參加韓國瑜就職典禮，還嬌羞喊：「第一次穿旗袍，啊～很胖！」

網友們看到照片，紛紛大讚韓國瑜女兒韓冰、國民黨立委許淑華一身美豔，紛紛留言：「旗袍配布鞋ㄟ」、「最喜歡小編的旗袍配球鞋，領導時尚」、「很欣賞王律涵，超級有自信，不隨俗，做自己，讚加一萬」、「啊賀！市長又丟包佳芬姐」、「旗袍配布鞋的嬰兒肥，好可愛」、「王律涵直率、開朗，超可愛的」等。

還有網友表示：「最強美女軍團」、「鞋比旗袍威，小編的鞋搶戲」、「我的韓冰小女神好漂亮」、「阿伯去休息。我們要看美女」、「恭喜韓市長，一排好身材的旗袍美女」、「青花瓷旗袍很美」、「韓冰小禮服顏色好美」、「最美女戰將」、「韓市長，相信您的決心與能力」等。不過王律涵也沒有一直穿布鞋，她也有穿著黑色包頭鞋到場。

▲▼人氣小編王律涵。（圖／記者王亞志攝）

▲王律涵也換上黑色包頭鞋。（圖／記者王亞志攝）

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關鍵字：韓國瑜,韓冰,許淑華,王律涵,高雄市長

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