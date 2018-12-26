陸資來台「房子難買也難賣」　陸網解析：高雄價格等於北京六環外

▲高雄火車站前街景。（圖／翻攝Google地圖）



生活中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜拋出「開放陸資買房」議題，引發爭議，反對者紛紛批評恐淪為「炒房」。不過，「微信上的中國」網站近日刊登一篇分析文章指出，高雄市區房產均價已經跌破每坪20萬新台幣，相比已遠落後大陸二線城市，房市蕭條隨處可見，即便是知名豪宅「人文首璽」成交價約每坪37萬，「在北京也只能搬出六環外了」。

「微信上的中國」網站11月底貼出題為《大陸人到台灣去買房：台灣的房子不好賣，也不好買》的文章，以大陸民眾的觀點分析來台置產的真實情況。文章指出，高雄房價近兩年不斷下跌逾10％，即便是「蛋黃區」的原高雄市區，均價也已經跌破每坪20萬新台幣，郊區更有每坪10萬的中古屋。

文章又以前總統陳水扁在高雄美術館附近的皇苑「人文首璽」為例，在2014年行情最好的時候，「人文首璽」每坪成交價可達40萬新台幣以上，如今約跌落一成，每坪價格僅剩36、37萬新台幣。文章直指，以這樣的價格，在北京買房只能搬到六環之外的郊區，但在高雄卻是頂級豪宅。

北京市區有數條環形公路圍繞城區，其中「六環路」全名為「北京繞城高速公路」，同時也是大慶連接廣州高速公路的其中一段，編號G4501，是一條聯絡北京周邊衛星城鎮的還狀高速公路，距離市中心約15至20公里。

文章進一步分析，高雄目前的房價不止落後於大陸一線城市，甚至連杭州、南京這樣的「新一線」龍頭也不及，走在高雄街頭明顯可感受到房地產的蕭條，若不是抬頭見到新款手機廣告，不免讓人懷疑是否來到90年代台劇中的場景。

文中說，平心而論，高雄的環境真的算得上是「宜居城市」，過去也是經濟奇蹟中的老牌工業城市。在民進黨執政期間高雄做到了轉型，大幅舉債修建基礎建設和公共空間，但也恰好是這樣的轉型，造就今日的高雄沒有再新增高科技製造業提供高薪職缺，使得大多年輕人只有低薪的服務業工作可選。考慮到物價水準，高雄的生活開銷與大陸省會城市相當，自然也就無力撐起高房價。

另外談到買房問題，文章指出，台灣地價稅經過近年的稅制調整、公告地價提升、實價登錄、房地合一稅等，使房屋持有和交易成本提高，且依靠租金獲益也有更新的「路段率」，隨時對高人氣物件增加稅率，使持有房屋獲得收益的最高邊際稅率達到45％，和個人所得稅率一致，無利可圖。

以北北桃為例，文章認為台灣房地產投機成本較大陸要少，大陸人看到了台北的房產狀況，經常有炒房的衝動，房地產商也認為還有大片可改造升級的空間可做，但因為台灣對陸資有諸多限制，包括只能購買一套自住房，還得受「貸款最高五成、一年最長只能住四個月，三年內不得買賣」的「543限制」，加上2014年新增「總量控制」，規定每年購房上限為土地13公頃、建房400戶，長期管制為2萬戶房屋和土地1300公頃，以及2015年新增的同一棟樓或同一社區大陸業主不得超過總戶數10％等，使大陸資金基本上告別台灣市場。

事實上，內政部也表示，目前早有訂定「大陸地區人民在台灣取得設定或移轉不動產物權許可辦法」，針對陸資持有台灣房產設有合理條件限制。依據內政部地政司統計，自2002年開放陸資取得不動產以來，截至今年第二季累計戶數僅463戶，其中2018上半年僅成交36戶，陸資購買不動產相對稀少。