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「最佳男、女主角」　桃園第二屆市議員就職展現新氣象

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▲桃園第二屆市議員就職，新人高佔3分之1，新議會展現新氣象。（圖／桃園市議會提供）

▲桃園第二屆市議員就職，新人高佔3分之1，新議會展現新氣象。（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「今天，我們都是最佳男、女主角。」桃園市第二屆市議員當選人、25日於市議會舉行就職典禮，一早陸續抵達市議會的新科議員們，各個盛裝打扮，男議員多半西裝領帶，女議員則各自穿上最適合自己style的服裝，展現最光鮮亮麗的一面。市長鄭文燦於市府舉行就職演說後，趕抵市議會、互道恭禧的開心氣氛瀰漫會場。

九合一大選激烈的市議員選戰落幕月餘後，桃園市議會25日舉行新科市議員就職典禮，可說是氣氛愉快，放下藍綠不同政黨顏色，一早陸續抵達市議會的新科議員，各各盛裝打扮出席，男議員多半西裝領帶，而女議員的服裝打扮，莫不成為議論焦點。▲桃園第二屆市議員就職，新人高佔3分之1，新議會展現新氣象。（圖／桃園市議會提供）

▲女議員則各自穿上最適合自己style的服裝，展現最光鮮亮麗的一面。▼大溪區女議員陳治文(右二）「宛若回到少女時代」梳著兩條麻花辫，十足的青春洋溢！（圖／桃園市議會提供）

▲桃園第二屆市議員就職，新人高佔3分之1，新議會展現新氣象。（圖／桃園市議會提供）

長年來，經常牛仔長褲、輕裝穿著的資深議員黃婉如，因為今天要擔任正、副議長選舉時的會議主席，不但把頭髮吹整的美美的，也難得穿上低跟鞋，與平日style相當不一樣。有桃園賈靜文雯美稱的桃區議員萬美玲、以及向來重視形象的平鎮區議員舒翠玲，則不約而同以中國風穿著，展現高雅美麗氣質。大溪區女議員陳治文「宛若回到少女時代」梳著兩條麻花辫，十足的青春洋溢！龜山區與中壢區議員林俐玲、謝美英身上大紅外套，則喜氣亮眼。▲桃園第二屆市議員就職，新人高佔3分之1，新議會展現新氣象。（圖／桃園市議會提供）

這屆桃園市議會有63席，新人多達21人，多半年紀輕、高學歷。其中，褚春來、陳萬得、徐景文3人曾任縣議員；張桂綿、吳嘉和、劉安琪、王仙蓮4人於升格前曾經擔任鄉鎮市民代表；陳榮基擔任農會總幹事；黃家齊擔任里長；其餘簡智翔、余信憲、牛煦庭、陳雅倫、朱珍瑤、謝美英、鄭淑方、涂權吉、劉熒隆、林昭賢、陳姿伶、簡志偉都是未曾擔任公職的政治素人，因為新人的加入，也使新議會展現新活力、新氣象。

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關鍵字：桃園第二屆市議員,就職,新氣象,盛裝打扮

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