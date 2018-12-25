請朋友「大笑三聲，送我上路」　南大教授灑脫的臨終致謝信

▲南大教授計秋楓（左）。（圖／翻攝微博／中國青年報）

大陸中心／綜合報導

中國著名國際關係史學者計秋楓日前病逝，享年56歲，而由他親手寫的「臨終致謝信」在網上流傳開來。在信中提到，「朋友猶如酒香，越久越醇，只要志同道合，一樣可以成為知己」，並在結尾向參加追悼會的朋友、親友們說「大笑三聲，送我上路」。

計秋楓曾任南京大學圖書館原館長、南京大學歷史學系原副系主任，南京大學國際關係研究院副院長，歷史學院教授、博士生導師，因病醫治無效於20日在江蘇南京逝世，去世前曾親筆寫下一封灑脫豁達的「臨終致謝信」，引發網友的關注。

「計教授寫這封信，我一點也不意外，他一直很灑脫並且樂於助人。」南京大學圖書館副館長、博物館副館長史梅表示，在計教授擔任南大圖書館館長期間，他們共事了2年，「這封信字裡行間流露出的灑脫與豁達，和他的為人一樣」。

▲南大教授計秋楓。（圖／翻攝微博／南京大學歷史學院）

史梅認為，與計教授工作是一件快樂的事，即使在病危時，他依然用一種樂觀的心態面對癌症與死亡，「我們這些曾經與計教授共事過的工作人員，看了這封信都覺得沒有意外，卻都被深深感動，這就是他啊！」。

計教授在信中提到，「我本人既無多少學問，也稱不上嚴師，但這麼多年來他們從未忘記我這個導師」，「尤其是在我生病期間，來自國內外的學生一有機會就來看我，讓我32年的教書匠當得太值得！」

「找一個山清水秀的地方，恭候著我這邊的知己好友過來。以摜蛋為主，輔之以談經論到。」計教授在信中提到了摜蛋，讓不少網友覺得很自然、親切。史梅指出，摜蛋是計教授喜歡的娛樂活動之一，以這樣的方式寫在信裡，既是表達對知己好友的珍惜，也更讓人覺得他是一個很鮮活的人。

這封「臨終致謝信」於網路上流傳後，不少網友留言，「自信，灑脫！一路走好！」、「風骨傲然」、「灑脫自由的人生態度，真是令人羨慕啊」；也有網友回應教授的「大笑三聲，送我上路」，紛紛留言「哈哈哈，一路走好！」，更覺得這句話「驚天地，泣鬼神」。

維基百科解釋：摜蛋是一項流行於江蘇及周邊地區的撲克牌遊戲。遊戲用兩副108張牌（連鬼牌），由4位玩家進行，相對的兩人為一方。基本的規則是，以更大的牌型壓制對方，以第一位出完牌的玩家為上游，並且升級，以先打過A級的一方為勝。

▲計秋楓的臨終致謝信。（圖／翻攝微博／中國青年報）

計教授臨終致謝信原文（摘錄）

以下的答謝由敝人親筆書寫，僅僅是讓我親愛的妻子尹群代讀，倒不是敝人到死還要強，而是因為我深深感到，我自發病到現在兩年來，無數來自親朋好友的關心、關懷、關愛，讓我無以為報，既然還有一點時間，不妨我自己寫一個答謝詞。

病後我嚴肅地對家人說，以後任何時候任何地方都不要誇說我的什麼學術成就，因為僅在南大範圍內，比起我的好友孫江、張鳳陽等諸公的成就，我簡直是不值一文。如果一定要比成就，那我倒願意與秦始皇李世民相比, 因為秦始皇49歲就掛了、李世民51歲也就finish了，而我居然比他們多活了若干年。呵呵。

我偶爾反想，覺得自己一輩子唯一的長處是以赤誠之心待人，竟稀里糊塗地結交了不少知己。古人云人生一世，知己二三，朋友七八，足矣！我的知己何止二三、朋友何止七八？敝人雖滴酒不沾，卻從酒中悟出些人性；朋友猶如酒香，越久越醇，從七十年代的中學同學，到八十年代的研究生同學就猶如親兄弟一般。一些巨能喝酒的、或一些像我一樣不會喝的，只要志同道合，一樣可以成為知己。此外，我要特別感謝這麼多年來我指導的百名碩士博士，我本人既無多少學問，也稱不上嚴師，但這麼多年來他們從未忘記我這個導師，多位評上三三三工程或正教授、副教授的學生，總是在第一時間給我報喜，讓我讓高興。尤其是在我生病期間，來自國內外的學生一有機會就來看我。這讓我32年的教書匠當得太值得！

作為一個堅定的無神論者，我今天要發個宏願，到了那邊，立刻去找一個山清水秀的地方，恭候著我這邊的知己好友過來，以慣蛋為主，輔之以談經論道。當然，我是會有充分的時間去精挑細選這樣一個地方的，有時或會沮喪，都五十年、六十年了，還不來，是把我忘了吧？而且，那麼多年後，江蘇人還打不打慣蛋都難說了。不過，不是我吹牛。什麼樣的牌，我是一學就會。尊敬的朋友們，計秋楓現在懇請大笑三聲，送我上路！