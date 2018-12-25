　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

請朋友「大笑三聲，送我上路」　南大教授灑脫的臨終致謝信

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南大教授計秋楓與臨終致謝信。（圖／翻攝微博／中國青年報）

▲南大教授計秋楓（左）。（圖／翻攝微博／中國青年報）

大陸中心／綜合報導

中國著名國際關係史學者計秋楓日前病逝，享年56歲，而由他親手寫的「臨終致謝信」在網上流傳開來。在信中提到，「朋友猶如酒香，越久越醇，只要志同道合，一樣可以成為知己」，並在結尾向參加追悼會的朋友、親友們說「大笑三聲，送我上路」。

計秋楓曾任南京大學圖書館原館長、南京大學歷史學系原副系主任，南京大學國際關係研究院副院長，歷史學院教授、博士生導師，因病醫治無效於20日在江蘇南京逝世，去世前曾親筆寫下一封灑脫豁達的「臨終致謝信」，引發網友的關注。

「計教授寫這封信，我一點也不意外，他一直很灑脫並且樂於助人。」南京大學圖書館副館長、博物館副館長史梅表示，在計教授擔任南大圖書館館長期間，他們共事了2年，「這封信字裡行間流露出的灑脫與豁達，和他的為人一樣」。

▲▼南大教授計秋楓。（圖／翻攝微博／南京大學歷史學院）

▲南大教授計秋楓。（圖／翻攝微博／南京大學歷史學院）

史梅認為，與計教授工作是一件快樂的事，即使在病危時，他依然用一種樂觀的心態面對癌症與死亡，「我們這些曾經與計教授共事過的工作人員，看了這封信都覺得沒有意外，卻都被深深感動，這就是他啊！」。

計教授在信中提到，「我本人既無多少學問，也稱不上嚴師，但這麼多年來他們從未忘記我這個導師」，「尤其是在我生病期間，來自國內外的學生一有機會就來看我，讓我32年的教書匠當得太值得！」

「找一個山清水秀的地方，恭候著我這邊的知己好友過來。以摜蛋為主，輔之以談經論到。」計教授在信中提到了摜蛋，讓不少網友覺得很自然、親切。史梅指出，摜蛋是計教授喜歡的娛樂活動之一，以這樣的方式寫在信裡，既是表達對知己好友的珍惜，也更讓人覺得他是一個很鮮活的人。

這封「臨終致謝信」於網路上流傳後，不少網友留言，「自信，灑脫！一路走好！」、「風骨傲然」、「灑脫自由的人生態度，真是令人羨慕啊」；也有網友回應教授的「大笑三聲，送我上路」，紛紛留言「哈哈哈，一路走好！」，更覺得這句話「驚天地，泣鬼神」。

維基百科解釋：摜蛋是一項流行於江蘇及周邊地區的撲克牌遊戲。遊戲用兩副108張牌（連鬼牌），由4位玩家進行，相對的兩人為一方。基本的規則是，以更大的牌型壓制對方，以第一位出完牌的玩家為上游，並且升級，以先打過A級的一方為勝。

▲▼南大教授計秋楓與臨終致謝信。（圖／翻攝微博／中國青年報）

▲計秋楓的臨終致謝信。（圖／翻攝微博／中國青年報）

計教授臨終致謝信原文（摘錄）

以下的答謝由敝人親筆書寫，僅僅是讓我親愛的妻子尹群代讀，倒不是敝人到死還要強，而是因為我深深感到，我自發病到現在兩年來，無數來自親朋好友的關心、關懷、關愛，讓我無以為報，既然還有一點時間，不妨我自己寫一個答謝詞。

病後我嚴肅地對家人說，以後任何時候任何地方都不要誇說我的什麼學術成就，因為僅在南大範圍內，比起我的好友孫江、張鳳陽等諸公的成就，我簡直是不值一文。如果一定要比成就，那我倒願意與秦始皇李世民相比, 因為秦始皇49歲就掛了、李世民51歲也就finish了，而我居然比他們多活了若干年。呵呵。

我偶爾反想，覺得自己一輩子唯一的長處是以赤誠之心待人，竟稀里糊塗地結交了不少知己。古人云人生一世，知己二三，朋友七八，足矣！我的知己何止二三、朋友何止七八？敝人雖滴酒不沾，卻從酒中悟出些人性；朋友猶如酒香，越久越醇，從七十年代的中學同學，到八十年代的研究生同學就猶如親兄弟一般。一些巨能喝酒的、或一些像我一樣不會喝的，只要志同道合，一樣可以成為知己。此外，我要特別感謝這麼多年來我指導的百名碩士博士，我本人既無多少學問，也稱不上嚴師，但這麼多年來他們從未忘記我這個導師，多位評上三三三工程或正教授、副教授的學生，總是在第一時間給我報喜，讓我讓高興。尤其是在我生病期間，來自國內外的學生一有機會就來看我。這讓我32年的教書匠當得太值得！

作為一個堅定的無神論者，我今天要發個宏願，到了那邊，立刻去找一個山清水秀的地方，恭候著我這邊的知己好友過來，以慣蛋為主，輔之以談經論道。當然，我是會有充分的時間去精挑細選這樣一個地方的，有時或會沮喪，都五十年、六十年了，還不來，是把我忘了吧？而且，那麼多年後，江蘇人還打不打慣蛋都難說了。不過，不是我吹牛。什麼樣的牌，我是一學就會。尊敬的朋友們，計秋楓現在懇請大笑三聲，送我上路！

ET快訊
10年粉絲腦溢血昏迷！林志玲現身「帶蛋糕禮物」病房陪聊天

關鍵字：南京大學,計秋楓,教授,豁達,瀟灑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為梁華：在全球會嚴格合規經營　遵守美歐出口管制法規

患罕病被罵豬八戒、推進糞坑　母哭訴：我兒子不是怪物！

割喉警員再劫車…嫌帶3把「滴血西瓜刀」　福建公車撞人增至8死！

手機偷完還要轉帳「手抖反給三千」　女蠢賊情急叫醒失主：快還我！

陸客「東南亞旅遊兼買房」　2017年房地產投資25億美元

請朋友「大笑三聲，送我上路」　南大教授灑脫的臨終致謝信

影／那些年我們一起寵的女孩　34位男大生幫唯一班花浪漫慶生

不准在微信發「聖誕快樂」？　雲南網警：謠言！

陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：Amazing

野生大熊貓被捕捉　見人羞躲木頭後：不要看我～

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

華為梁華：在全球會嚴格合規經營　遵守美歐出口管制法規

患罕病被罵豬八戒、推進糞坑　母哭訴：我兒子不是怪物！

割喉警員再劫車…嫌帶3把「滴血西瓜刀」　福建公車撞人增至8死！

手機偷完還要轉帳「手抖反給三千」　女蠢賊情急叫醒失主：快還我！

陸客「東南亞旅遊兼買房」　2017年房地產投資25億美元

請朋友「大笑三聲，送我上路」　南大教授灑脫的臨終致謝信

影／那些年我們一起寵的女孩　34位男大生幫唯一班花浪漫慶生

不准在微信發「聖誕快樂」？　雲南網警：謠言！

陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：Amazing

野生大熊貓被捕捉　見人羞躲木頭後：不要看我～

華為梁華：在全球會嚴格合規經營　遵守美歐出口管制法規

倉促拔葉俊榮教育部長遺缺誰接？　行政院：還不確定

萬名玩家響應GAME STAR遊戲之星　電玩展預購票開賣

患罕病被罵豬八戒、推進糞坑　母哭訴：我兒子不是怪物！

以為坐車車去散步…汪猛搖尾巴好興奮　下秒主人衝上車開走了

CBA／陳盈駿砍8分吞敗　楊敬敏先發12分4籃板助勝

割喉警員再劫車…嫌帶3把「滴血西瓜刀」　福建公車撞人增至8死！

大專足聯／輔大出賽其他隊都來看　傷兵多加年輕班底踢平南華

館長專訪民進黨員！陳筱諭喊改革：老政客退出第一線　點出挫敗關鍵

城市盃／桃園新明曾子祐開轟　日本名古屋無力反撲

睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」　 女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

大陸熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後..

14歲女被拐生3娃　大兒子是公..

鄰偷窺監視器1個月　意外揭沙包..

欠薪4年遭討！慣老闆：拿百億買..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

影／8歲女童遭虐　母扯她頭髮賞..

馬來西亞：求你們把熊貓接回去吧

平潭公鐵跨海橋完成95%

「非洲豬瘟」達百例　台灣恐經濟..

姚明一家遊杜拜　8歲女兒身高驚..

76.4%網友滿意2018雙城..

快訊／福建公車「被挾持」5死2..

台青發揮創意　平潭小漁村吹起文..

更多熱門

相關新聞

即／嗆「江宜樺別回台大」台大教授遭揮刀攻擊

台大教授黃達業過去曾在節目上公開挺韓國瑜，21日上午9時許，一名山姓男子突然闖進新北市林口忠孝三路的教授社區內，表示要拿資料給黃達業，在經過郭姓助理接洽時，山男卻突然取出水果刀猛刺，所幸黃達業反應快，立刻躲開，但山男還不罷休攻擊在場前來阻止之保全，警方到場後將其逮補。

早上7點考試　通勤學生嗆殺教授

威脅當掉女學生　色教授：和我做5次

不同意以核養綠　逾600學者連署

不甘被罵只會找媽媽　男大生告同學求償10萬

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

9555洩偷情密碼　正宮怒騎BMW

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面