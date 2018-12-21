快訊／台大教授2天前嗆「江宜樺別回台大」　遭怪男衝社區揮刀攻擊　

記者陳豐德／新北報導

台大教授黃達業過去曾在節目上公開挺韓國瑜，21日上午9時許，一名山姓男子突然闖進新北市林口忠孝三路的教授社區內，表示要拿資料給黃達業，在經過郭姓助理接洽時，山男卻突然取出水果刀猛刺，所幸黃達業反應快，立刻躲開，但山男還不罷休攻擊在場前來阻止之保全，警方到場後山男仍頑抗，依優勢警力將其逮補，所幸並無人受傷。

▲持刀攻擊男子台大教授男子遭警方制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）



黃達業為臺灣政治大學銀行系畢業，分別在美國西北大學、中國北京清華大學法學院拿下博士資格，現在為台大金融研究中心主任，主要研究領域為金融市場；在九合一大選期間，黃達業曾上三立電視公開支持韓國瑜的兩岸政策，相當受到矚目。

▼台大教授黃達業曾上三立電視公開挺韓總。（圖／翻攝自當事人臉書）

前行政院長江宜樺18日應台大政治系學會邀請，不料竟引來學生突襲抗議，要求江宜樺為太陽花學運時下令以警力驅逐一事負責。對此，台大金融研究中心主任黃達業19日受邀上三立政論節目「54新觀點」時表示，「江宜樺的領導，讓國民黨整個崩盤」。黃達業表示，雖然這次專題演講是學生會邀請的，但江宜樺應該有點智慧，知道後要禮貌性地拒絕，對於江宜樺當初處理學生事件的方式相當不認同，好好的一個服貿協議、學生運動，搞到最後以暴力收場，就是警察最後打人，這是非常不好的，呼籲「江宜樺先生最好將來不要再回台大」。

警方調查，發現山員過去曾任保全業，其精神異常情形符合強制送醫，目前強制送醫長庚醫院，山姓男子在醫院表示不滿黃達業19日在政論節目說支持抗議江宜樺的台大學生，因怒氣難消才會搶闖社區；黃達業表示暫不提告，違反社維法部份，待山男治療後再予以函送。

而這名山姓男子其實是林口警方的頭痛人物，今年7月陳姓男子的貨櫃擋住社區出入通道，當時還在擔任保全的山男勸阻不聽，兩人爆發口角，警方獲報趕到協調，陳男仗著自己體格壯碩，當著員警的面，快步急衝將山姓保全連人帶車撞倒，當時送醫後並無大礙，不料時隔5個月又因試圖砍台大教授，再度鬧上社會新聞版面。

▼今年7月山姓保全曾因口角衝突，被另名壯碩男子連人帶車撞倒在地。（圖／記者陳豐德翻攝）

