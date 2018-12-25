影／陳菊政績輕軌二期喊卡　韓國瑜：確定停工

記者宋德威／高雄報導

▲▼高雄市長韓國瑜25日下午參加民政局主辦的「高雄市第3屆里長就職活動」。（圖／記者宋德威攝，下同）

由高雄市政府民政局主辦的「高雄市第3屆里長就職活動」25日在高雄展覽館舉行，韓國瑜市長親臨活動會場，代表市府同仁及本市277萬市民向里長們表示祝賀，期許各區里長與市府團隊一起全力以赴推動市政建設，將高雄打造為更自由、開放、充滿陽光的城市。

韓國瑜接受現場記者提問關於英文致詞給自己打幾分？韓國瑜說，我不打分數，用英文致詞不適為了炫耀，是為了告訴海內外所有關心高雄的朋友，高雄一定要走國際化的道路，這是高雄未來最重要的一段出路。

記者追問關於高雄輕軌二期，韓國瑜表示，這與誰的政績沒有關係，不是有直接的關係，只是整個輕軌經過的地方能否增加觀光效益還有民眾的想法，能否承受交通黑暗期，我覺得先停工，傾聽民意交換意見，更周全的思慮後，決定下一步怎麼走會比較好一點。

記者問就職典禮韓國瑜自掏腰包50萬，韓回應「我們希望就職典禮的錢不要花太多，需要我掏錢我也願意掏，希望高雄的亮點能讓高雄看到。

民政局長曹桓榮表示「里」是本市最基層的編組，近年來，許多公共議題都是從社區鄰里開始，進而引起社會大眾及政府的關注，而里長在這些公共事務上都扮演著舉足輕重的角色，里長不再只是里民的傳聲筒和政策的溝通橋樑，里長不僅是家園守護者、社會改造者，更是文化傳承者及沒落社區的拯救者，透過創新的思維、團體的合作、與公私部門的合作，里長可以更精準發掘鄰里潛在問題，深入瞭解里民生活所需，凝聚里及社區的共識，進而帶動里和社區的改變與發展。

韓國瑜上台致詞時表示，高雄是一座偉大的城市，也是台灣唯一一座同時擁有山、海、湖、河、港的國際海洋都市，除了擁有絕美的風光景色外，還具備豐富的人文歷史與宗教文化等特色。未來將積極發展旅遊產業鏈，推廣地方特色旅遊；「優化路網 大眾好行」讓高雄成為一個更節能環保、更四通八達的城市；而最重要的是「落實路平 治水治本」、「兼顧城鄉 高雄一家 達到高高平目標」，讓高雄建設回歸務實，加速推動偏鄉建設，所有建設工程治標也治本，達到如期如質目標。



