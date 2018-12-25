睡不著了！午宴合照韓冰「焦點在深溝」　部落客興奮換頭貼：一切都值得

▲貓大爺與韓冰在午宴合照。

記者黃君瀚／綜合報導

高雄市長韓國瑜25日就職，大女兒韓冰成焦點，早上先穿著一襲香肩鏤空、綴有玫瑰花的深藍色洋裝出席；午宴時換上酒紅色洋裝，小露事業線增添女人味。知名部落客「貓大爺」傅鏡暉全程觀禮，中午時更幸運得到與韓冰合照機會，忍不住興奮大喊，「一切都值得了」、「睡不著了」！

為了參加韓國瑜就職典禮，貓大爺提前1日到港都感受美食的魅力，府城虱目魚、正牌白糖粿、杏仁哥杏仁茶、阿囉哈滷味、大ㄎㄡ胖炭烤三明治等，晚上入住高雄福容飯店。

25日一早，貓大爺就在典禮會場全程欣賞韓國瑜就職秀，直播同時不忘用相機捕獲美人韓冰，「韓冰好美！岳父好帥！」可惜上午沒機會碰見本尊，雖然成功約到了「冰冰」合照，不過卻是資深藝人白冰冰。

時間快轉到午宴，這次貓大爺沒再讓機會溜走，總算逮到機會和韓冰留下一張獨照，1句話完美闡述心鏡，「一切都值得了！」hashtag中除了稱讚韓市長一家人都很親切，不忘大讚高雄起飛，更意有所指「睡不著了」。照片中，韓冰臉上帶著嫵媚微笑，小露事業線多了點成熟氣息。

事後，貓大爺更把大頭貼換成與韓冰的合照，同時發了篇就職觀禮心得短文。他說，今天的就職典禮很熱鬧，來了好多國內外觀光客，真真切切感覺到高雄真的有起飛，同時遇到許多朋友，他真心希望所有人都能發大財，「人進來、貨賣出去，高雄發大財！」

▼貓大爺參加韓國瑜就職典禮，對韓家人讚譽有加，更對高雄未來充滿信心。

▼就職典禮前一天，貓大爺在高雄來了趟美食之旅。