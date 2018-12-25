真子公主準婆婆「討錢抵債」惹惱皇室　揚言公開婚事商討內容

▲日本真子公主與未婚夫小室圭。（圖／翻攝自mipolin_tokyo推特）

國際中心／綜合報導

日本27歲的真子公主於去(2017)年9月4日與大學同學小室圭訂婚，原定於上(11)月舉行婚禮，但因對方遭爆一連串的負面新聞，導致婚事臨時喊卡。兩人婚事歷經一波三折，日本周刊《女性SEVEN》（女性セブン）報導更指出，小室圭的母親在洽談婚事時，向皇室請求協助還清小室圭留學費用，此舉惹惱了日本皇室。

日皇明仁的孫女真子公主與平民小室圭的婚姻遲遲未談妥，因門當戶不對的關係，受到各界注目。報導指出，小室圭的母親佳代過去曾向男友借了430萬日圓（約台幣121萬元）來支付兒子出國留學的費用，事後向真子公主的父母秋篠宮夫妻請求協助償還，不料請求失敗，隨後竟越級與天皇夫妻對話，嚴重惹惱皇室。

小室圭讀小學時父親就過世，因此由母親一手帶大，好不容易能與皇室結親，卻爆發一連串負面新聞。報導提到，宮內廳消息人士曾透露，小室圭的家庭背景並不單純，若與真子公主結為親家，未來出席各種國宴場合將可能為皇室帶來麻煩。

▲小室圭的母親向皇室請求協助償還兒子留學費用。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，目前宮內廳以「結婚儀式需要花時間籌備」及2019年天皇退位、新天皇繼位等為由，將婚禮延期至2020年。據了解，若小室圭與真子公主兩人婚事若無進展的話，母親佳代將舉行記者會，公開與皇室商討婚室內容。

《女性SEVEN》報導還提到，日本皇室過去也曾有婚室毀約的案例，在明治26年（西元1893年）時，皇太子嘉仁親王原已和伏見宮禎子女王訂婚，後懷疑女方罹患肺病而退婚，因此支付了約7億日圓（約台幣1.96億元）當作賠償。若真子公主與小室圭婚姻告吹，皇室將支付巨額賠償費用，而這筆費用將由日本國民共同承擔，因此這場婚事發展受到外界關注。