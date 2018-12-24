▲ 智慧聖誕科技傳愛，基市府贈7500名幼兒聖誕禮。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今晚是平安夜，市長林右昌24日上午在市長室和30位來自安心幼兒園與小太陽幼兒園的幼童，透過視訊連線「聖誕快樂」，載歌載舞，和基隆市10所幼兒園學童歡度聖誕，市府特別精心準備聖誕禮贈給7500名幼兒，同時也展現基隆推動智慧教育成果。

市長林右昌和教育處長陳素芬分別穿上聖誕裝扮，各自在市長室及基隆教育創新研發實驗中心，另有七區校園創客教室，和孩子視訊連線互動，還發聖誕氣球；小朋友藉連線在螢幕上，看到其他學校幼童，直呼神奇。

林右昌指出，過去學校軟硬體投資不足，三年來陸續成立數位教室，解決校園網路頻寬，校校現有創客教室，教育處建置數位學習平台。在資源充裕後，利用數位科技教學，投資在教育、孩子身上是值得。他說，這次藉視訊連線，盼孩子開心歡度聖誕，聽師長及父母的話，平安長大。

教育處處長陳素芬表示，基隆市7500名公私立幼兒園幼兒，今年收到一份聖誕禮物。10所幼兒園幼童透過遠端連線，共同歡唱聖誕歌曲，聖誕老公公出現發禮物，陪伴孩子歡度聖誕，也體驗科技帶來便利。

今天參與這項活動，包括安心幼兒園、小太陽幼兒園、建德幼兒園、過港幼兒園、八斗國小附幼、信義國小附幼、仁愛國小附幼、仙洞國小附幼、長樂國小附幼、七堵國小附幼等十所幼兒園，一同視訊連線，感受聖誕歡樂氣氛。