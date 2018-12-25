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美股史上「最慘平安夜」！道瓊崩跌653點　　標普指數陷熊市

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▲▼美股,股市,。（圖／路透社）

▲美股在平安夜表現不佳。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國股市24日僅開市半天，但收盤時的表現創下「史上最慘平安夜」紀錄，三大指數都慘跌。道瓊指數暴跌653.17點，或2.91%，報21792.20點；標普指數收盤下跌65.52點，跌幅2.71%，收在2351.10點，技術上陷入熊市（空頭市場）；納斯達克指數下跌140.07點或2.21%，報6192.92點。

華爾街日報報導，道瓊工業指數改寫自1918年的紀錄，創百年來最糟的平安夜表現。道瓊指數在開盤時就下跌超過2%，其中運動品牌Nike全日跌5.9%，是道瓊表現最差的成分股。

另外，那斯達克指數在21日就已步入熊市，今日多支主要科技股持續下跌，蘋果大跌了2.59%，收在146.83美元，總市值只剩不到7000億美元，店商龍頭亞馬遜跌了2.4%，Netflix跌幅更超過5%。

一般來說，12 月應是股市上漲的月份，且會有所謂「耶誕行情」。但是這個月以來，美股已經多次崩盤，道瓊指數在上周大跌 1655 點或6.8%，創下2008年金融危機以來，單周內最大的跌幅，而道瓊和標普指數都可能創下 1931 年的經濟大蕭條以來，12月最糟的表現。

美國總統川普再次於推特上開炮，直指聯準會要為慘澹的股市負責，他提到，「我們經濟上唯一的問題就是聯準會，他們對市場無感，不懂貿易戰的必要，或是美元有多強勁，甚至民主黨因為邊界問題而導致政府關門，聯準會就像是強大的高爾夫球選手，但無法得分，因為敲不進洞」。

美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）則在23日表示，他已經與全美6大銀行的執行長通話，確保銀行的流動性充裕，使投資人安心。另外，針對川普想要換掉聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）的傳言，他也在推特上澄清並無此事，且川普並沒有權利讓鮑威爾下台。

美國股市24日因為過耶誕節的關係，於台北時間凌晨 02:00 收市，25日當天休市。
 

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關鍵字：美股,Fed,聯準會,道瓊指數,北美要聞

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