火車票無紙化　大陸鐵路試點「身分證進站，二維碼檢票」

大陸中心／綜合報導

中國鐵路科技創新成就展於22日開幕，12306技術部主任單杏花24日表示，大陸鐵路車票即將無紙化，目前正在海南環線試點推動電子客票，車站窗口不再出具紙質車票，旅客改以身分證和二維碼進站乘車。

單杏花表示，22日已開始海南環線試點，以後無論旅客是在12306網站上還是APP、售票窗口、自動售票機買票，車站窗口都不再出具紙質車票，旅客改以持本人身分證件在進站口刷證進站，系統會自動進行票證核驗，旅客在搭車前可刷「二代身分證」或下載「乘車二維碼」刷碼檢票乘車。

▼中國鐵路科技創新成就展上展示的列車。（圖／翻攝自人民網）

另外值得一提的是，中國鐵路官方宣布，12月27日起，鐵路部門在鐵路12306網站（含手機客戶端），選取2019年春運能力部分緊張方向列車的長途區段，開展候補購票服務試點。

候補購票服務是指如果所需車次、席別車票已賣完，可按日期、車次、席別提交購票需求，並在預付票款後，售票系統自動安排網上排隊候補。當對應的車次、席別因退票、改籤等業務產生可供發售的車票時，系統自動兌現車票，並將購票結果通知旅客。

▲中國鐵路科技創新成就展上展出的多款「復興號」系列列車。（圖／翻攝自人民網）

綜合陸媒指出，進行候補購票服務試點的節前車次為，北京、滬寧杭、廣東地區始發，終到四川、重慶地區的所有列車；節後車次為，四川、重慶地區始發，終到北京、滬寧杭、廣東地區的所有列車。