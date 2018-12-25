65歲男柿子吃一周　開刀取出5顆「雞蛋大結石」：還要吃！

大陸中心／綜合報導

重慶一名老郭今年65歲，因為最近家裡柿子大豐收，便午餐、晚餐都當飯吃「一連吃7天」，20日卻突然開始腹痛，因此到渝中一家醫院求診，檢查後才發現胃裡長了5顆結石，開刀取出的結石個個大如雞蛋。

根據《梨視頻》報導，來自綦江的老郭因為過去長年在外打工，柿子對他來說不常見，今年家裡的柿子產量有100多斤，也捨不得送人或賣掉，所以才在每天早飯過後就只吃柿子，因為還有在工作，所以食量大得1天能吃下10幾顆柿子。老郭說，「主要是好吃，吃了就把它撒，以後還要繼續吃。」

▲看到從自己胃中取出的結石，老郭傻眼 。（圖／翻攝自梨視頻）



大陸胃結直腸外科主任童衛東指出，經過連夜剖腹探查手術，發現有一顆結石掉下來堵住小腸，同時發現患者胃部有異常擴張，打開胃之後發現另外4顆引起胃部梗阻的結石。

老郭患有的其實就是「胃柿石症」，柿子中含有較多的鞣酸及果膠，如果空腹吃，會在胃酸的作用下形成大小不等的硬塊，如果這些硬塊不能通過幽門到達小腸，就會滯留在胃中形成胃柿石，小的胃柿石最初如杏子核，但會愈積愈大。如果胃柿石無法自然被排出，那麼就會造成消化道梗阻，出現上腹部劇烈疼痛、嘔吐、甚至嘔血等症狀，曾在手術中發現大如拳頭的胃柿石。如果胃“有底”的話，就可避免胃柿石的形成。