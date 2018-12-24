立法院前秘書長林錫山涉貪　監察院9比0全數通過彈劾案

▲立法院前秘書長林錫山。（資料照／記者楊佩琪翻攝）

政治中心／綜合報導

立法院前秘書長林錫山被控收賄案，涉嫌索賄3950萬元，並有2.3億不明財產，二審遭判15年、褫奪公權5年，沒收犯罪所得2.6億餘元。監察院24日以9比0的票數通過林錫山彈劾案。

監察院指出，林錫山於任職期間，假借權力，收受賄賂，以圖本身之利益，涉犯不違背職務收受賄賂罪、公務員財產來源不明罪及洗錢罪，且未依法據實申報財產，有違公務員服務法之規定，其違法失職事證明確，情節重大，依法提案彈劾。

本案發生於2016年初，林錫山遭檢調查出涉嫌利用辦理採購電腦軟、硬體招標案的機會，收受廠商網遠科技負責人李保承3950萬元的賄賂，甚至在高鐵上收受賄賂金錢，檢方發動搜索立法院，並對林錫山聲請羈押獲准，全案於同年5月偵查終結，林錫山等13人遭提起公訴。

一審法院去年5月間宣判，重判林錫山有期徒刑16年、褫奪公權6年，另外貪污所得3950萬元、不明財產2.3億餘元，均要追繳沒收抵償。

案經上訴，高等法院審理期間，林錫山坦承犯下職務上行為收賄罪，但稱自己遭廠商蠱惑，「我把持不住」。至於不明財產罪部分，他辯稱父親留有遺產，再加上自己的投資，「不能因為我有錢，就說是財產來源不明，將財產全都沒收。」

不過林在高院審理期間，繳交貪污所得2800萬元；至於財產來源不明的2.4億餘元，他除了繳回部分現金以外，還陸續提出名下不動產擔保，總計提出2.18億餘元的財物。林錫山並以照顧老母親為由，在過年前請求交保。

高院農曆年前作出裁定，准許林以5000萬元交保，並限制住居於臺北市大安區住所，且限制出境、出海，另要求林應於每星期一、三、五，至臺北市政府警察局大安分局安和路派出所報到。至於本案部分，高院29日做出二審宣判，改認定林錫山犯下8個《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」、1個「財產來源不明罪」、2個「洗錢罪」，合併執行有期徒刑15年，褫奪公權5年。另外貪汙所得、不明財產，均宣告沒收抵償。可上訴。

本案監察委員，江明蒼、陳慶財、劉德勳、章仁香、高鳳仙、方萬富、尹祚芊、蔡培村、包宗和共9人全數通過林錫山彈劾案，全案將移送公務員懲戒委員會。