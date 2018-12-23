監委質疑役男只當兵4個月戰力不足　要求國軍檢視「募兵制」

▲監察委員包宗和。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

有關「國軍志願役人力招募成效之檢討」議題，監察委員包宗和促請行政院及各相關部會檢討改進。包宗和22日指出，107年國軍「募兵制」全面實施後，衍生諸多問題，包括募兵人數不足所衍生之募兵亂象、國軍基層軍官編現比偏低嚴重影響國軍戰力之發揮、軍事訓練役男只受4個月短期訓練暨教召強度不足無法形成後備戰力等。

包宗和表示，在基層軍官荒方面，包委員指出，國防部推動募兵初官補充失衡，基層軍官荒已成普遍現象，尤以陸軍基層部隊之戰鬥官科缺員情形最為嚴重，訓練管理形同崩解；國防部雖改善福利待遇及強化招募作為，中（少）尉軍官編現比小幅上揚，但仍舊偏低，嚴重影響戰力。

在少尉級軍官編制方面，包宗和指出，國軍少尉編制於歷次精簡政策後逐年調整，「精粹案」後於103年迄今定編制員額，與現有員額相較，顯不相當，許多單位「無少尉編制卻有現員」；另國軍每年不同招募管道初官派職，大多數均以少尉占中尉職缺任用，將低階占高階職缺之特殊「權理」情形常態化。

在初官補充失衡方面，包宗和指出，國軍初官招募管道，除「空軍航空技術學院二技班」103至105年連續3年獲得率達標外；「正期軍官班」、「專業軍官班」、「飛行常備軍官班」以及「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」105年獲得率普遍不佳。

他強調，為填補基層中少尉軍官人力缺口，或於招募取消國文、英文考試課目，僅以口試為遴選標準替代，或僅剩口試、體能測驗，完全不顧招募到的人員素質；另國防部士官轉服軍官計畫之「速成班」式訓練，究能否權充軍校4年之軍官養成教育，外界頗多質疑。

在強化招募作為方面，包宗和指出，國防部除調整薪資結構外，尚應切實掌握基層軍官實際需求，積極研擬改善影響留營率之策略，以穩定留用人力，蓄積官兵軍事專業職能，建立國軍優質戰力。另該部招募管道宣傳成效未臻理想，該部允應精進招募行銷政策，結合現今人力市場脈動，選擇有效之招募管道及通路，並定期檢視改善各管道之成效，策劃「長遠性」、「持續性」、「穩定性」之招募策略，俾廣為吸引優質人力來源，充實國軍戰力。

包宗和最後向行政院提出國人所關注的兩項議題，在「是否針對恢復徵兵制加以檢討」方面，外界對於國軍實施「募兵制」多所質疑，認為其係導致現今國軍形象與兵制瀕臨崩潰之主因。全「募兵制」實施迄今已近1年時間，行政院及國防部對於「募兵制」的評價如何？又後續國防部是否會針對恢復「徵兵制」加以檢討？

此外，在「募兵制、徵兵制何者對我有利」方面，他認為，志願役士兵擁有長役期的優點，能培養技術熟練的專業士兵，但放棄了「徵兵制」，役男只接受4個月短期軍事訓練，加上其退伍後8年內只教召2次，每次5-7日，將無法形成有效戰力。在面對強敵的處境下，究竟「募兵制」、「徵兵制」何者對我有利？從對岸的角度，「以敵為師」，何者對解放軍攻台有利？凡此均為值得深思的課題。

▲國防部長嚴德發 。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，國防部長嚴德發表示，募兵與徵兵制各有優缺點，就國軍而言，是如何能夠產生一個「量適質精」又戰力強的部隊為目標。在基層軍官荒方面：該部採逐次分批補充方式，逐年提升編現比，在各項配套措施推動下，本年編現比已有提升。

在士官派代方面，嚴德發指出，要求基層連級單位最少需有兩個軍官排長，以減少基層負荷；在初官補充方面，本年正期軍官班、飛行常備軍官班、專業軍官班、ROTC獲得數，均高於預期目標；在募兵制政策方面：「募兵制」是政府的重大政策，其推動決心不會改變，人事行政總處施人事長能傑就留營之誘因，提高志願役加給做了補充說明。